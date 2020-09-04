Замгоссекретаря США обсудил с послом России ситуацию с Навальным
Посол России в США Анатолий Антонов встретился в Вашингтоне с первым заместителем американского госсекретаря Стивеном Биганом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы госдепартамента США Морган Ортэгус.
«Замгоссекретаря Бигэн отметил нашу серьезную обеспокоенность относительно выводов властей Германии о том, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен химическим отравляющим веществом из группы «Новичок», ‒ говорится в заявлении. Помимо этого Биган призвал Россию в полной мере сотрудничать в рамках международного расследования ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. В данный момент Навальный проходит лечение в берлинской клинике «Шарите».
Врачи омской больницы скорой помощи сообщили, что не нашли следов яда в его организме. В свою очередь 2 сентября правительство Германии заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок».