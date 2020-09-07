Пропавшие в Сочи туристы вышли на связь

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что в Сочи в горах пропала группа из трех взрослых и восьми детей. Информация о том, что они не выходят на связь с родственниками, поступила накануне в 23:25. Известно, что взрослые не зарегистрировали туристическую группу, а детям от девяти до 16 лет и все они — воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Тверь».