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Пропавшие в Сочи туристы вышли на связь

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Туристическая группа из 11 человек, включая восьмерых детей, которую считали пропавшей в горах в Сочи вышла на связь, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края. Источник агентства в экстренных службах региона уточнил, что все живы. 

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что в Сочи в горах пропала группа из трех взрослых и восьми детей. Информация о том, что они не выходят на связь с родственниками, поступила накануне в 23:25. Известно, что взрослые не зарегистрировали туристическую группу, а детям от девяти до 16 лет и все они — воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Тверь».

Следственный отдел по Адлерском району Сочи проведет доследственную проверку сообщения о пропаже 11 туристов в Сочи, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета. 

По данным правоохранителей, группа туристов, которая не была зарегистрирована, отправилась к горному озеру, расположенному на высоте 2320 м южного склона Розы Хутор утром 6 сентября. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных