Милиция Минска проверит информацию об исчезновении Колесниковой
ГУВД Минска проверит информацию об исчезновении члена координационного совета Марии Колесниковой в центре Минска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее портал tut.by сообщил со ссылкой на слова очевидца, что Марию Колесникову неизвестные посадили в микроавтобус с надписью «Связь» возле Национального художественного музея в Минске и увезли в неизвестном направлении. Член координационного совета Максим Знак сообщил ТАСС, что не может связаться с Колесниковой.
«Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью «Связь» на борту и сзади была марка «Соболь». Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию [Колесникову] в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в мироавтобус, и они уезжают», – рассказала очевидец порталу.