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Милиция Минска проверит информацию об исчезновении Колесниковой

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ГУВД Минска проверит информацию об исчезновении члена координационного совета Марии Колесниковой в центре Минска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее портал tut.by сообщил со ссылкой на слова очевидца, что Марию Колесникову неизвестные посадили в микроавтобус с надписью «Связь» возле Национального художественного музея в Минске и увезли в неизвестном направлении. Член координационного совета Максим Знак сообщил ТАСС, что не может связаться с Колесниковой.

«Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью «Связь» на борту и сзади была марка «Соболь». Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию [Колесникову] в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в мироавтобус, и они уезжают», – рассказала очевидец порталу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных