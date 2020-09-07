В Госдуме предложили в 10 раз увеличить штраф за разглашение служебной тайны
Штраф за разглашение служебной тайны гражданами и должностными лицами может увеличиться в 10 раз, заявил ТАСС замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, который является соавтором соответствующего законопроекта.
«Он [штраф для граждан] должен составлять от 5000 до 10 000 руб., а для должностных лиц ‒ от 40 000 до 50 000 руб., что в среднем соответствует нынешнему уровню зарплат», ‒ сказал Вяткин.
Законопроект об увеличении данного штрафа пока не внесен на рассмотрение в Госдуму, но уже получил одобрение комиссии правительства по законопроектной деятельности.
Согласно ст. 13.14 КоАП РФ сейчас разглашение служебной и профессиональной тайны влечет штраф в размере от 500 до 1000 руб. для граждан и от 4000 до 5000 руб. ‒ для должностных лиц.