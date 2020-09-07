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В Госдуме предложили в 10 раз увеличить штраф за разглашение служебной тайны

Ведомости

Штраф за разглашение служебной тайны гражданами и должностными лицами может увеличиться в 10 раз, заявил ТАСС замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, который является соавтором соответствующего законопроекта.

«Он [штраф для граждан] должен составлять от 5000 до 10 000 руб., а для должностных лиц ‒ от 40 000 до 50 000 руб., что в среднем соответствует нынешнему уровню зарплат», ‒ сказал Вяткин.

Законопроект об увеличении данного штрафа пока не внесен на рассмотрение в Госдуму, но уже получил одобрение комиссии правительства по законопроектной деятельности.

Согласно ст. 13.14 КоАП РФ сейчас разглашение служебной и профессиональной тайны влечет штраф в размере от 500 до 1000 руб. для граждан и от 4000 до 5000 руб. ‒ для должностных лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных