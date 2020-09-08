ВЦИОМ: большинство родителей школьников против дистанционного образования
Большинство опрошенных россиян, у которых есть дети или внуки школьного возраста (93%), считают, что в этом учебном году им лучше вернуться к традиционному очному формату обучения, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
По мнению 30% респондентов, очный формат дает детям общение и социализацию, 20% считают, что в очном формате качество образования лучше, 17% считают, что в нем больше знаний, 16% ценят прямой контакт с учителем, 14% уверены, что родители не могут обучать на уровне учителей.
Только 4% от общего количества опрошенных выступают за дистанционное обучение. Среди плюсов они называют меньшую вероятность заразиться коронавирусом (69%), больше контроля и дисциплины (17%). 12% опрошенных отвечают, что такой формат им больше нравится. 68% родителей школьников полагают, что в дистанционном образовании больше минусов. 25% уверены, что плюсов и минусов поровну.
При этом 74% родителей, чьи дети перешли на дистанционный формат, заявили, что переход сказался негативно на качестве образования, в основном это жители столиц (86%).
Учебный год в 2020 г. начался традиционно 1 сентября. Единый звонок в российских школах отменили, у каждого класса собственный график перемен для соблюдения норм безопасности в связи с коронавирусом. Торжественные линейки в День знаний прошли на открытом воздухе по классам или параллелям. Родители школьников во время линейки должны были быть в масках, рекомендовал Роспотребнадзор.