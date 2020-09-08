ВЦИОМ: большинство родителей школьников против дистанционного образования

Учебный год в 2020 г. начался традиционно 1 сентября. Единый звонок в российских школах отменили, у каждого класса собственный график перемен для соблюдения норм безопасности в связи с коронавирусом. Торжественные линейки в День знаний прошли на открытом воздухе по классам или параллелям. Родители школьников во время линейки должны были быть в масках, рекомендовал Роспотребнадзор.