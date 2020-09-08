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ВЦИОМ: большинство родителей школьников против дистанционного образования

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Большинство опрошенных россиян, у которых есть дети или внуки школьного возраста (93%), считают, что в этом учебном году им лучше вернуться к традиционному очному формату обучения, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

По мнению 30% респондентов, очный формат дает детям общение и социализацию, 20% считают, что в очном формате качество образования лучше, 17% считают, что в нем больше знаний, 16% ценят прямой контакт с учителем, 14% уверены, что родители не могут обучать на уровне учителей.

Только 4% от общего количества опрошенных выступают за дистанционное обучение. Среди плюсов они называют меньшую вероятность заразиться коронавирусом (69%), больше контроля и дисциплины (17%). 12% опрошенных отвечают, что такой формат им больше нравится. 68% родителей школьников полагают, что в дистанционном образовании больше минусов. 25% уверены, что плюсов и минусов поровну.

При этом 74% родителей, чьи дети перешли на дистанционный формат, заявили, что переход сказался негативно на качестве образования, в основном это жители столиц (86%).

Учебный год в 2020 г. начался традиционно 1 сентября. Единый звонок в российских школах отменили, у каждого класса собственный график перемен для соблюдения норм безопасности в связи с коронавирусом. Торжественные линейки в День знаний прошли на открытом воздухе по классам или параллелям. Родители школьников во время линейки должны были быть в масках, рекомендовал Роспотребнадзор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных