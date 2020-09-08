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«Вектор» завершил вакцинацию добровольцев oт COVID-19

Ведомости

Второй этап клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор» завершился 8 сентября, была выписана заключительная группа из 20 добровольцев, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На доклиническом этапе вакцина уже показала свою эффективность и безопасность. Клинические исследования пептидной вакцины "ЭпиВакКорона" с участием добровольцев начались 27 июля в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор"», – говорится в сообщении. По данным ведомства, у всех добровольцев, которые в рамках второго этапа клинических исследований получили двукратную дозу вакцины, сформировался иммунитет.

В пресс-службе отметили, что все 100 добровольцев были провакцинированы два раза и закончили «госпитальный» этап наблюдения в 23 дня. «Добровольцы чувствуют себя хорошо», – добавили в Роспотребнадзоре.

8 сентября первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V», которая разрабатывалась в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, поступила в гражданский оборот, сообщал Минздрав. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, вакцинация людей начнется на этой неделе. Вакцинация большей части населения России может пройти в течение 9–12 месяцев, сообщали в центре им. Гамалеи. О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа сообщил президент России Владимир Путин.

Ранее по теме: Первая партия российской вакцины от COVID-19 выпущена в гражданский оборот

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных