«Вектор» завершил вакцинацию добровольцев oт COVID-19
Второй этап клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор» завершился 8 сентября, была выписана заключительная группа из 20 добровольцев, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Роспотребнадзора.
«На доклиническом этапе вакцина уже показала свою эффективность и безопасность. Клинические исследования пептидной вакцины "ЭпиВакКорона" с участием добровольцев начались 27 июля в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор"», – говорится в сообщении. По данным ведомства, у всех добровольцев, которые в рамках второго этапа клинических исследований получили двукратную дозу вакцины, сформировался иммунитет.
В пресс-службе отметили, что все 100 добровольцев были провакцинированы два раза и закончили «госпитальный» этап наблюдения в 23 дня. «Добровольцы чувствуют себя хорошо», – добавили в Роспотребнадзоре.
8 сентября первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V», которая разрабатывалась в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, поступила в гражданский оборот, сообщал Минздрав. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, вакцинация людей начнется на этой неделе. Вакцинация большей части населения России может пройти в течение 9–12 месяцев, сообщали в центре им. Гамалеи. О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа сообщил президент России Владимир Путин.