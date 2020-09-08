«Вектор» завершил вакцинацию добровольцев oт COVID-19

8 сентября первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V», которая разрабатывалась в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, поступила в гражданский оборот, сообщал Минздрав. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, вакцинация людей начнется на этой неделе. Вакцинация большей части населения России может пройти в течение 9–12 месяцев, сообщали в центре им. Гамалеи. О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа сообщил президент России Владимир Путин.