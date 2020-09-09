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В Белоруссии задержали более 120 человек за участие в протестах

Ведомости

За участие в протестных акциях в Белоруссии 8 сентября задержали 121 человека, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.

«8 сентября в различных населенных пунктах республики зафиксировано десять протестных акций. Общее количество участников не превысило 500 человек», – сообщила Чемоданова. По ее словам, МВД приняло необходимые меры для поддержания порядка.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержан 121 гражданин. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 106 человек», – добавила пресс-секретарь ведомства.

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста против итогов выборов президента, победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Страны Евросоюза не признали результатов выборов и пригрозили Минску санкциями, государства Прибалтики уже ввели ограничения против белорусских властей. За все время протестов правоохранительные органы задержали более 7000 человек, известно о сотне пострадавших. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных