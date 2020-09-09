В Белоруссии задержали более 120 человек за участие в протестах
За участие в протестных акциях в Белоруссии 8 сентября задержали 121 человека, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.
«8 сентября в различных населенных пунктах республики зафиксировано десять протестных акций. Общее количество участников не превысило 500 человек», – сообщила Чемоданова. По ее словам, МВД приняло необходимые меры для поддержания порядка.
«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержан 121 гражданин. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 106 человек», – добавила пресс-секретарь ведомства.
С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста против итогов выборов президента, победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Страны Евросоюза не признали результатов выборов и пригрозили Минску санкциями, государства Прибалтики уже ввели ограничения против белорусских властей. За все время протестов правоохранительные органы задержали более 7000 человек, известно о сотне пострадавших. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.