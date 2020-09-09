В Белоруссии задержали более 120 человек за участие в протестах

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста против итогов выборов президента, победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Страны Евросоюза не признали результатов выборов и пригрозили Минску санкциями, государства Прибалтики уже ввели ограничения против белорусских властей. За все время протестов правоохранительные органы задержали более 7000 человек, известно о сотне пострадавших. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.