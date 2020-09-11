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На МЦД-2 произошел сбой движения поездов

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На южном участке Московского центрального диаметра-2 (МЦД-2), который проходит от Нахабина до Подольска, закрыты для поездов из Московской области станции Царицино и Покровская, сообщает в Twitter пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«Поезда на МЦД-2 и Курском направлении из области в сторону Москвы следуют без остановок по станциям Царицыно и Покровская по техническим причинам, возможны задержки в движении», — говорится в сообщении. В ЦППК объяснили, что задержка произошла «в связи с нестандартной ситуацией на инфраструктуре» и заверили, что Московская железная дорога (МЖД) делает все возможное для возобновления движения.

Пользователи Twitter начали жаловаться на работу МЦД-2 примерно с 8.00 по мск. Один из них утверждает, что на станции Царицыно произошел обрыв провода, который и стал причиной сбоя. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Проект Московских центральных диаметров (МЦД) должен обеспечить сквозное движение электричек через Москву в Московскую область с использованием уже существующих радиальных направлений с пересадками на метро и Московское центральное кольцо (МЦК), а также связать все столичные вокзалы. Первые два маршрута МЦД (Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск) были запущены 21 ноября 2019 г. Еще два диаметра (Зеленоград-Раменское и Апрелевка-Железнодорожный) планируют запустить к 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных