На МЦД-2 произошел сбой движения поездов
На южном участке Московского центрального диаметра-2 (МЦД-2), который проходит от Нахабина до Подольска, закрыты для поездов из Московской области станции Царицино и Покровская, сообщает в Twitter пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
«Поезда на МЦД-2 и Курском направлении из области в сторону Москвы следуют без остановок по станциям Царицыно и Покровская по техническим причинам, возможны задержки в движении», — говорится в сообщении. В ЦППК объяснили, что задержка произошла «в связи с нестандартной ситуацией на инфраструктуре» и заверили, что Московская железная дорога (МЖД) делает все возможное для возобновления движения.
Пользователи Twitter начали жаловаться на работу МЦД-2 примерно с 8.00 по мск. Один из них утверждает, что на станции Царицыно произошел обрыв провода, который и стал причиной сбоя. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Проект Московских центральных диаметров (МЦД) должен обеспечить сквозное движение электричек через Москву в Московскую область с использованием уже существующих радиальных направлений с пересадками на метро и Московское центральное кольцо (МЦК), а также связать все столичные вокзалы. Первые два маршрута МЦД (Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск) были запущены 21 ноября 2019 г. Еще два диаметра (Зеленоград-Раменское и Апрелевка-Железнодорожный) планируют запустить к 2024 г.