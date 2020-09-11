На МЦД-2 произошел сбой движения поездов

Проект Московских центральных диаметров (МЦД) должен обеспечить сквозное движение электричек через Москву в Московскую область с использованием уже существующих радиальных направлений с пересадками на метро и Московское центральное кольцо (МЦК), а также связать все столичные вокзалы. Первые два маршрута МЦД (Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск) были запущены 21 ноября 2019 г. Еще два диаметра (Зеленоград-Раменское и Апрелевка-Железнодорожный) планируют запустить к 2024 г.