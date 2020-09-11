Явка на онлайн-голосовании на довыборах депутатов в Москве превысила 50%

Онлайн-голосование началось в 8:00 мск на портале мэра и правительства Москвы. Проголосовать онлайн можно до 20:00 12 сентября. Как отмечается на сайте mos.ru, если избиратель по каким-то причинам не проголосовал онлайн 11 и 12 сентября, то он может сделать это на участке для голосования по месту жительства 13 сентября.