Явка на онлайн-голосовании на довыборах депутатов в Москве превысила 50%
Явка на онлайн- голосовании на дополнительных выборах муниципальных депутатов двух округов Москвы — Бабушкинского и Марьино — составила 50,05%. За четыре часа бюллетени получили более 2 400 онлайн-избирателей, сообщает ТАСС.
Онлайн-голосование началось в 8:00 мск на портале мэра и правительства Москвы. Проголосовать онлайн можно до 20:00 12 сентября. Как отмечается на сайте mos.ru, если избиратель по каким-то причинам не проголосовал онлайн 11 и 12 сентября, то он может сделать это на участке для голосования по месту жительства 13 сентября.
Москва — один из первых регионов, где голосование проводят в двух форматах: очно на избирательных участках и в дистанционном формате. Ранее электронный формат голосования был организован на выборах по поправкам в Конституцию. Дистанционно проголосовал, в том числе, мэр Москвы Сергей Собянин.