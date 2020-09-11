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Явка на онлайн-голосовании на довыборах депутатов в Москве превысила 50%

Ведомости

Явка на онлайн- голосовании на дополнительных выборах муниципальных депутатов двух округов Москвы — Бабушкинского и Марьино — составила 50,05%. За четыре часа бюллетени получили более 2 400 онлайн-избирателей, сообщает ТАСС.

Онлайн-голосование началось в 8:00 мск на портале мэра и правительства Москвы. Проголосовать онлайн можно до 20:00 12 сентября. Как отмечается на сайте mos.ru, если избиратель по каким-то причинам не проголосовал онлайн 11 и 12 сентября, то он может сделать это на участке для голосования по месту жительства 13 сентября. 

Москва — один из первых регионов, где голосование проводят в двух форматах: очно на избирательных участках и в дистанционном формате. Ранее электронный формат голосования был организован на выборах по поправкам в Конституцию. Дистанционно проголосовал, в том числе, мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее по теме: Памфилова оценила готовность всероссийской системы электронного голосования

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных