Памфилова оценила готовность всероссийской системы электронного голосования

Госдума 13 мая приняла сразу во втором и третьем чтении поправки в избирательное законодательство, которые позволят россиянам участвовать в референдумах и выборах федерального уровня дистанционно ‒ по почте или посредством электронного голосования. Впервые технология была опробована в качестве эксперимента на выборах в Мосгордуму, а во всероссийском масштабе ‒ во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в июне ‒ июле 2020 г.