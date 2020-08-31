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Памфилова оценила готовность всероссийской системы электронного голосования

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Система электронного голосования, разработанная Центральной избирательной комиссией (ЦИК), Минкомсвязи и «Ростелекомом», пока не готова для использования в масштабах всей России, заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает «РИА Новости».

«Конечно (система дистанционного электронного голосования. ‒ Прим. ред.) не готова, но если не проводить микропроектов, никогда не будет готова. В целом еще не готова к масштабу общероссийскому», ‒ сказала она. По словам Памфиловой, для полноценного развертывания системы в данный момент проводится пилотный проект.

Госдума 13 мая приняла сразу во втором и третьем чтении поправки в избирательное законодательство, которые позволят россиянам участвовать в референдумах и выборах федерального уровня дистанционно ‒ по почте или посредством электронного голосования. Впервые технология была опробована в качестве эксперимента на выборах в Мосгордуму, а во всероссийском масштабе ‒ во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в июне ‒ июле 2020 г.

В конце июля ЦИК постановил, что система дистанционного онлайн-голосования будет протестирована в Курской и Ярославской областях в сентябре при довыборах депутатов в Госдуму. Голосование будет продолжаться три дня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных