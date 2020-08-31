Памфилова оценила готовность всероссийской системы электронного голосования
Система электронного голосования, разработанная Центральной избирательной комиссией (ЦИК), Минкомсвязи и «Ростелекомом», пока не готова для использования в масштабах всей России, заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает «РИА Новости».
«Конечно (система дистанционного электронного голосования. ‒ Прим. ред.) не готова, но если не проводить микропроектов, никогда не будет готова. В целом еще не готова к масштабу общероссийскому», ‒ сказала она. По словам Памфиловой, для полноценного развертывания системы в данный момент проводится пилотный проект.
Госдума 13 мая приняла сразу во втором и третьем чтении поправки в избирательное законодательство, которые позволят россиянам участвовать в референдумах и выборах федерального уровня дистанционно ‒ по почте или посредством электронного голосования. Впервые технология была опробована в качестве эксперимента на выборах в Мосгордуму, а во всероссийском масштабе ‒ во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в июне ‒ июле 2020 г.
В конце июля ЦИК постановил, что система дистанционного онлайн-голосования будет протестирована в Курской и Ярославской областях в сентябре при довыборах депутатов в Госдуму. Голосование будет продолжаться три дня.