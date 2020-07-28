В двух регионах России этой осенью пройдет онлайн-голосование

Дистанционное голосование будет проведено в Курской и Ярославской областях в сентябре 2020 г. при довыборах депутатов в Госдуму, решил 27 июля Центризбирком России. Оно продлится три дня – с 8.00 11 сентября до 20.00 13 сентября. Подать заявление об участии в онлайн-голосовании жители этих регионов смогут с 29 июля до 8 сентября. Им предстоит избрать замену депутата от Курской области Виктора Карамышева, ставшего главой города, и депутата от Ярославской области Александра Грибова, ставшего заместителем руководителя аппарата правительства России.