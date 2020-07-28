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В двух регионах России этой осенью пройдет онлайн-голосование

ЦИК решил провести его в Курской и Ярославской областях
Константин Гликин
Максим Стулов / Ведомости

Выбрали Госдуму

Дистанционное голосование будет проведено в Курской и Ярославской областях в сентябре 2020 г. при довыборах депутатов в Госдуму, решил 27 июля Центризбирком России. Оно продлится три дня – с 8.00 11 сентября до 20.00 13 сентября. Подать заявление об участии в онлайн-голосовании жители этих регионов смогут с 29 июля до 8 сентября. Им предстоит избрать замену депутата от Курской области Виктора Карамышева, ставшего главой города, и депутата от Ярославской области Александра Грибова, ставшего заместителем руководителя аппарата правительства России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных