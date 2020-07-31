Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней

Единый день голосования в России пройдет 13 сентября с двумя днями досрочного голосования 11 и 12 сентября. В единый день голосования пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы глав 20 регионов и выборы депутатов законодательных органов госвласти в 11 субъектах России. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не согласилась с доводами Памфиловой и сказала, что «какое бы мы время ни выбрали, оно все равно не устроит всех».