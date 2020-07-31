Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней
Президент России Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Такой документ опубликован на интернет-портале правовой информации, пишет «РИА Новости».
О том, чтобы проводить выборы в течение нескольких дней, чиновники и депутаты заговорили во время голосования по поправкам к Конституции. Оно проходило с 25 июня по 1 июля. В законе сказано, что избирком, организующий выборы, может провести голосование «в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней».
Единый день голосования в России пройдет 13 сентября с двумя днями досрочного голосования 11 и 12 сентября. В единый день голосования пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы глав 20 регионов и выборы депутатов законодательных органов госвласти в 11 субъектах России. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не согласилась с доводами Памфиловой и сказала, что «какое бы мы время ни выбрали, оно все равно не устроит всех».