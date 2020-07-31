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Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней

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Президент России Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Такой документ опубликован на интернет-портале правовой информации, пишет «РИА Новости».

О том, чтобы проводить выборы в течение нескольких дней, чиновники и депутаты заговорили во время голосования по поправкам к Конституции. Оно проходило с 25 июня по 1 июля. В законе сказано, что избирком, организующий выборы, может провести голосование «в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней».

Единый день голосования в России пройдет 13 сентября с двумя днями досрочного голосования 11 и 12 сентября. В единый день голосования пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы глав 20 регионов и выборы депутатов законодательных органов госвласти в 11 субъектах России. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не согласилась с доводами Памфиловой и сказала, что «какое бы мы время ни выбрали, оно все равно не устроит всех».

Ранее по теме: ЦИК анонсировал трехдневное голосование на выборах в сентябре

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных