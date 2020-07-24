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ЦИК анонсировал трехдневное голосование на выборах в сентябре

К единому дню голосования 13 сентября добавятся два дня досрочного голосования
Юрий Литвиненко
Максим Стулов / Ведомости

Единый день голосования в России предлагается провести 13 сентября с двумя днями досрочного голосования 11 и 12 сентября, передает «Интерфакс» слова председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой. Решение было принято по опыту многодневного голосования по поправкам в Конституцию, прошедшем в конце июня и 1 июля. Памфилова заявила, что голосование в сентябре предлагается провести не выходя за рамки ныне действующего избирательного законодательства.

ЦИК ввела несколько форм досрочного голосования — на участках, на дому, на придомовых территориях и в отдаленной местности. Первые два варианта могут применяться на довыборах в Госдуму по одномандатным округам в Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане, а также на выборах других уровней. Выбор других форм остается на усмотрение избиркомов, организующих выборы.

Законопроект, дающий ЦИК право проводить голосование в течение трех дней, был принят Госдумой 24 июля. Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что ЦИК и Кремль согласовали проведение голосования с 11 по 13 сентября, при этом один из чиновников допускал в разговоре с изданием, что такой формат может быть применен только в некоторых регионах.

В единый день голосования пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы глав 20 регионов и выборы депутатов законодательных органов госвласти в 11 субъектах России. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не согласилась с доводами Памфиловой и сказала, что «какое бы мы время ни выбрали, оно все равно не устроит всех» (цитата по РБК).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных