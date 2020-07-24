ЦИК анонсировал трехдневное голосование на выборах в сентябре

ЦИК анонсировал трехдневное голосование на выборах в сентябреК единому дню голосования 13 сентября добавятся два дня досрочного голосования
Единый день голосования в России предлагается провести 13 сентября с двумя днями досрочного голосования 11 и 12 сентября, передает «Интерфакс» слова председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой. Решение было принято по опыту многодневного голосования по поправкам в Конституцию, прошедшем в конце июня и 1 июля. Памфилова заявила, что голосование в сентябре предлагается провести не выходя за рамки ныне действующего избирательного законодательства.
ЦИК ввела несколько форм досрочного голосования — на участках, на дому, на придомовых территориях и в отдаленной местности. Первые два варианта могут применяться на довыборах в Госдуму по одномандатным округам в Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане, а также на выборах других уровней. Выбор других форм остается на усмотрение избиркомов, организующих выборы.
Законопроект, дающий ЦИК право проводить голосование в течение трех дней, был принят Госдумой 24 июля. Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что ЦИК и Кремль согласовали проведение голосования с 11 по 13 сентября, при этом один из чиновников допускал в разговоре с изданием, что такой формат может быть применен только в некоторых регионах.
В единый день голосования пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы глав 20 регионов и выборы депутатов законодательных органов госвласти в 11 субъектах России. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не согласилась с доводами Памфиловой и сказала, что «какое бы мы время ни выбрали, оно все равно не устроит всех» (цитата по РБК).