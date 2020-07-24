ЦИК анонсировал трехдневное голосование на выборах в сентябре

Законопроект, дающий ЦИК право проводить голосование в течение трех дней, был принят Госдумой 24 июля. Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что ЦИК и Кремль согласовали проведение голосования с 11 по 13 сентября, при этом один из чиновников допускал в разговоре с изданием, что такой формат может быть применен только в некоторых регионах.