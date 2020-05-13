Противовирусная избирательная реформа

Противовирусная избирательная реформаГосдума разрешила дистанционное голосование на выборах всех уровней
Госдума 13 мая приняла сразу во втором и третьем чтении поправки в избирательное законодательство, которые позволят россиянам участвовать в референдумах и выборах федерального уровня дистанционно – по почте или посредством электронного голосования. Кроме того, регионы получат право переносить выборы губернаторов в связи с эпидемией (сейчас это может делать только Центризбирком по мотивированному представлению избирательной комиссии субъекта Федерации). Для выборов в региональные парламенты такая возможность не предусмотрена.
Интернет для здоровья
Поправки, разработанные группой депутатов от «Единой России», появились в тексте законопроекта, предусматривающего возможность сбора подписей избирателей в поддержку кандидата через портал государственных услуг, уже перед его вторым чтением. Собеседник «Ведомостей» в ЦИК рассказал, что с комиссией возможные нововведения не обсуждались – там узнали о поправках только несколько дней назад.