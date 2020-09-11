Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса
Почти половина — 45,6% россиян не планируют делать прививку против коронавируса, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). В опросе приняли участие 9000 человек в возрасте от 18 до 75 лет во всех субъектах России.
«В случае появления вакцины от коронавируса, сразу готовы сделать прививку 13,2% опрошенных, 45,6% вообще не планируют прививаться, еще 18,6% планируют подождать с решением до следующего года», — говорится в сообщении пресс-службы ВШЭ. При этом принципиальными противниками прививок являются четверть респондентов, не планирующих сразу сделать прививку. Еще четверть будет наблюдать за результатами массовой вакцинации и решит позже. Каждый пятый опасается побочных эффектов, отметили аналитики.
Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в Центре им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Пострегистрационные испытания вакцины начались в Москве 9 сентября. Вчера заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в рамках исследований были привиты 13 человек, все они чувствуют себя хорошо, только у одного добровольца поднялась температура до 37,2 градусов.
11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Ее разработал научный центр Гамалеи. Массовые поставки препарата в регионы начнутся в октябре-ноябре 2020 г. 8 сентября сообщалось, что Другой российский производитель вакцины — центр «Вектор» закончил вакцинацию добровольцев в рамках клинических испытаний препарата. По данным Роспотребнадзора, у всех участников, которые в ходе второй фазы испытаний получили двукратную дозу вакцины, сформировался иммунитет к коронавирусу.