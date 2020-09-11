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Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса

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Почти половина — 45,6% россиян не планируют делать прививку против коронавируса, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). В опросе приняли участие 9000 человек в возрасте от 18 до 75 лет во всех субъектах России.

«В случае появления вакцины от коронавируса, сразу готовы сделать прививку 13,2% опрошенных, 45,6% вообще не планируют прививаться, еще 18,6% планируют подождать с решением до следующего года», — говорится в сообщении пресс-службы ВШЭ. При этом принципиальными противниками прививок являются четверть респондентов, не планирующих сразу сделать прививку. Еще четверть будет наблюдать за результатами массовой вакцинации и решит позже. Каждый пятый опасается побочных эффектов, отметили аналитики.

Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в Центре им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Пострегистрационные испытания вакцины начались в Москве 9 сентября. Вчера заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в рамках исследований были привиты 13 человек, все они чувствуют себя хорошо, только у одного добровольца поднялась температура до 37,2 градусов.

11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Ее разработал научный центр Гамалеи. Массовые поставки препарата в регионы начнутся в октябре-ноябре 2020 г. 8 сентября сообщалось, что Другой российский производитель вакцины — центр «Вектор» закончил вакцинацию добровольцев в рамках клинических испытаний препарата. По данным Роспотребнадзора, у всех участников, которые в ходе второй фазы испытаний получили двукратную дозу вакцины, сформировался иммунитет к коронавирусу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных