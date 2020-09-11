Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса

Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в Центре им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Пострегистрационные испытания вакцины начались в Москве 9 сентября. Вчера заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в рамках исследований были привиты 13 человек, все они чувствуют себя хорошо, только у одного добровольца поднялась температура до 37,2 градусов.