Правительство переименовало Минкомсвязь в Минцифры
Правительство изменило официальное сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с «Минкомсвязь России» на «Минцифры России», такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«В пункте 1 слова "(Минкомсвязь России)" заменить словами "(Минцифры России)"», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. Изменения вносятся в положение о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
В мае 2018 года занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным представил предложения о структуре нового правительства. На базе Министерства связи и массовых коммуникаций Медведев предложил создать Министерство цифрового развития. Тогда предполагалось, что оно займется реализацией актуальной для России «цифровой повестки».