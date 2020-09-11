Правительство переименовало Минкомсвязь в Минцифры

В мае 2018 года занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным представил предложения о структуре нового правительства. На базе Министерства связи и массовых коммуникаций Медведев предложил создать Министерство цифрового развития. Тогда предполагалось, что оно займется реализацией актуальной для России «цифровой повестки».