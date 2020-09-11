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Правительство переименовало Минкомсвязь в Минцифры

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Правительство изменило официальное сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с «Минкомсвязь России» на «Минцифры России», такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В пункте 1 слова "(Минкомсвязь России)" заменить словами "(Минцифры России)"», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. Изменения вносятся в положение о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В мае 2018 года занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным представил предложения о структуре нового правительства. На базе Министерства связи и массовых коммуникаций Медведев предложил создать Министерство цифрового развития. Тогда предполагалось, что оно займется реализацией актуальной для России «цифровой повестки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных