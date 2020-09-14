Больше 40% школьников пожаловались на депрессию из-за дистанционки

По данным исследования, у 13,4% школьников прошла благоприятная психолога-социальная адаптация к самоизоляции и дистанционному обучению. Самоизоляция понравилась 16,8% детей. 36,7% отнеслись к ней негативно, 21,2% школьников назвали самоизоляцию невыносимой. 32,5% опрошенных детей во время самоизоляции удавалось сохранять ровное и позитивное настроение, 13,1% чувствовали себя подавленно, настроение 44,2% школьников менялось несколько раз в течение дня.