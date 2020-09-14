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Больше 40% школьников пожаловались на депрессию из-за дистанционки

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У более 40% школьников развилась депрессия на дистанционном обучении, сообщил РБК со ссылкой на данные исследования НМИЦ здоровья детей. В онлайн-опросе приняли участие около 30 000 учеников школ с 5 по 11 класс из 79 регионов России.

За время дистанционного обучения у 83,8% российских школьников развились неблагополучные психические реакции пограничного уровня. Депрессивное состояние развилось предположительно у 42,2% школьников, у 41,6% — астенические состояния.

Депрессивное состояние развилось предположительно у 42,2% школьников, у 41,6% — астенические состояния. Также исследователи предполагают, что у 37,2% детей за время дистанционного обучения появились обсессивно-фобические состояния, синдром головных болей — у 26,8% школьников, нарушения сна — у 55,8% опрошенных.

По данным исследования, у 13,4% школьников прошла благоприятная психолога-социальная адаптация к самоизоляции и дистанционному обучению. Самоизоляция понравилась 16,8% детей. 36,7% отнеслись к ней негативно, 21,2% школьников назвали самоизоляцию невыносимой. 32,5% опрошенных детей во время самоизоляции удавалось сохранять ровное и позитивное настроение, 13,1% чувствовали себя подавленно, настроение 44,2% школьников менялось несколько раз в течение дня.

Ранее по теме: ВЦИОМ: большинство родителей школьников против дистанционного образования

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных