Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В Кремле прокомментировали планы Навального вернуться в Россию

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального вернуться в Россию после лечения в Германии. По словам Пескова, каждый гражданин России волен уезжать и возвращаться на родину.

«Любой гражданин РФ волен уезжать из России и возвращаться в Россию», – сказал Песков. По его словам, все будут рады, если Навальный поправит свое здоровье.

«Если гражданин РФ поправит свое здоровье, то конечно, все этому будут рады. Речь идет о человеческой жизни, которая была спасена омскими врачами. И если какие-то негативные последствия будут ликвидированы, уже именно с точки зрения состояния здоровья, будут поправлены берлинскими врачами, конечно, все будут только рады», – добавил представитель Кремля.

Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл два дня. Местные специалисты не нашли в его анализах следов отравления. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября состояние Навального улучшилось: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и вывели из искусственной комы. 15 сентября врачи клиники сообщили, что он уже может вставать с больничной койки.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источник в органах безопасности Германии сообщила, что Алексей Навальный в разговоре с немецким прокурором заявил своих планах вернуться в Россию.

Ранее по теме: Навальный опубликовал первое фото после госпитализации

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных