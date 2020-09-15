Эксперт рассказал о влиянии пандемии на выборы
Специфика прошедшего Единого дня голосования связана с пандемией коронавируса, в интересах избирателей преобладала экономическая тематика, сообщил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.
«Специфика голосования в этом году связана с вызовами пандемии коронавируса. С одной стороны, есть понимание, что экономические потери неизбежны. Экономические страхи доминируют, и экономическая тематика остается основной темой для людей, их это волнует», – сказал Потуремский в ходе круглого стола в Фонде развития гражданского общества.
Эксперт подчеркнул, что на основе данных социологических институтов ситуация в России лучше, чем в других странах: социальное самочувствие граждан в течение лета приблизилось к уровню начала года.
«Существует дефицит рационального объяснения происходящего, или это объяснение носит максимально диссонансный характер. В этих условиях возникло несколько эффектов пандемии: вырос запрос на информацию в сторону власти и внимание к власти. Поэтому оценка на губернаторских выборах – это оценка, которую получила власть за свою работу в течение этого года», – сказал Потуремский.
Помимо этого на основании данных фокус-групп специалисты обнаружили, что основной интерес граждан прикован к медицине, отметил эксперт, при этом люди признают успехи власти в этой отрасли.
Выборы состоялись в России в период с 11 по 13 сентября. В 18 субъектах России прошли выборы глав регионов. Помимо этого в отдельных округах Курской, Пензенской, Ярославской областей и Республике Татарстан состоялись дополнительные выборы депутатов в Госдуму.
Еще в двух субъектах ‒ Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах ‒ назначение глав состоялось через голосование в парламенте.
В ряде российских регионов прошли выборы на муниципальном уровне: в 22 столицах субъектов ‒ выборы в городские законодательные органы, а в четырех крупных и средних городах ‒ выборы мэров и глав муниципальных образований (в Ангарске и Черемхово Иркутской области, Черногорке Республики Хакасии, Белогорске Амурской области, а также в Краснокаменске Забайкальского края).