Эксперт рассказал о влиянии пандемии на выборы

«Существует дефицит рационального объяснения происходящего, или это объяснение носит максимально диссонансный характер. В этих условиях возникло несколько эффектов пандемии: вырос запрос на информацию в сторону власти и внимание к власти. Поэтому оценка на губернаторских выборах – это оценка, которую получила власть за свою работу в течение этого года», – сказал Потуремский.