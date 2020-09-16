Венесуэла сбила перевозивший наркотики самолет из США
Военные Венесуэлы сбили самолет из США, перевозивший наркотики, сообщил министр внутренних дел страны Нестор Ревероль в своем аккаунте в Twitter.
«Нейтрализован самолет, перевозивший наркотики, с американским регистрационным номером, который незаконно пересек воздушное пространство страны в штате Сулия», – заявил Ревероль.
Nos mantenemos en alerta permanente, vigilando nuestro espacio aéreo para evitar que sea utilizado para el tráfico ilícito de drogas desde Colombia como mayor productor de cocaína del mundo. #LaVerdadDeVenezuela pic.twitter.com/oyHkMZf1c9— Néstor Reverol (@NestorLReverol) September 15, 2020
Министр опубликовал фотографии сбитого самолета и подчеркнул, что Венесуэла следит за своим воздушным пространством, чтобы «предотвратить его использование для незаконного оборота наркотиков из Колумбии как крупнейшего в мире производителя кокаина». С 2013 г. в Венесуэле законодательно разрешено сбивать самолеты наркоторговцев, которые оказались в воздушном пространстве страны.