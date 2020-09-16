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Венесуэла сбила перевозивший наркотики самолет из США

Ведомости

Военные Венесуэлы сбили самолет из США, перевозивший наркотики, сообщил министр внутренних дел страны Нестор Ревероль в своем аккаунте в Twitter.

«Нейтрализован самолет, перевозивший наркотики, с американским регистрационным номером, который незаконно пересек воздушное пространство страны в штате Сулия», – заявил Ревероль.

Министр опубликовал фотографии сбитого самолета и подчеркнул, что Венесуэла следит за своим воздушным пространством, чтобы «предотвратить его использование для незаконного оборота наркотиков из Колумбии как крупнейшего в мире производителя кокаина». С 2013 г. в Венесуэле законодательно разрешено сбивать самолеты наркоторговцев, которые оказались в воздушном пространстве страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных