Венесуэла сбила перевозивший наркотики самолет из США

Министр опубликовал фотографии сбитого самолета и подчеркнул, что Венесуэла следит за своим воздушным пространством, чтобы «предотвратить его использование для незаконного оборота наркотиков из Колумбии как крупнейшего в мире производителя кокаина». С 2013 г. в Венесуэле законодательно разрешено сбивать самолеты наркоторговцев, которые оказались в воздушном пространстве страны.