Умер отец Билла Гейтса
Умер отец основателя компании Microsoft Билла Гейтса, известный филантроп Уильям Гейтс. Ему было 94 года. О смерти сообщил Билл Гейтс на своей странице в Instagram.
У Гейтса-старшего была диагностирована болезнь Альцгеймера, пишет The New York Times.
«Папа прожил долгую и чрезвычайно насыщенную жизнь. Я никогда не переставал учиться его мудрости, доброте и скромности. Мы с Мелиндой в долгу перед ним, поскольку его стремление служить обществу помогло вдохновить нашу собственную благотворительность. Как я уже говорил много раз, мой отец был настоящим Биллом Гейтсом. Он был всем, к чему я стремлюсь», — написал основатель Microsoft. В своем блоге он отметил, что смерть отца не была неожиданностью, поскольку ему было 94 года и его здоровье ухудшалось. Гейтс назвал смерт отца огромной потерей для своей семьи и многих людей, с жизнями которых он был связан.
Основатель Microsoft также опубликовал воспоминания и видеоролик в память об отце в своем личном блоге.
Уильям Гейтс родился в ноябре 1925 г. Он был адвокатом, филантропом и написал книгу «Появление на свет: мысли о дарах жизни». Его называли также «Билл Гейтс Старший».