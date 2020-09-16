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Умер отец Билла Гейтса

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Умер отец основателя компании Microsoft Билла Гейтса, известный филантроп Уильям Гейтс. Ему было 94 года. О смерти сообщил Билл Гейтс на своей странице в Instagram.

У Гейтса-старшего была диагностирована болезнь Альцгеймера, пишет The New York Times.

«Папа прожил долгую и чрезвычайно насыщенную жизнь. Я никогда не переставал учиться его мудрости, доброте и скромности. Мы с Мелиндой в долгу перед ним, поскольку его стремление служить обществу помогло вдохновить нашу собственную благотворительность. Как я уже говорил много раз, мой отец был настоящим Биллом Гейтсом. Он был всем, к чему я стремлюсь», — написал основатель Microsoft. В своем блоге он отметил, что смерть отца не была неожиданностью, поскольку ему было 94 года и его здоровье ухудшалось. Гейтс назвал смерт отца огромной потерей для своей семьи и многих людей, с жизнями которых он был связан.

Основатель Microsoft также опубликовал воспоминания и видеоролик в память об отце в своем личном блоге.

Уильям Гейтс родился в ноябре 1925 г. Он был адвокатом, филантропом и написал книгу «Появление на свет: мысли о дарах жизни». Его называли также «Билл Гейтс Старший».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных