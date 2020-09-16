Умер отец Билла Гейтса

«Папа прожил долгую и чрезвычайно насыщенную жизнь. Я никогда не переставал учиться его мудрости, доброте и скромности. Мы с Мелиндой в долгу перед ним, поскольку его стремление служить обществу помогло вдохновить нашу собственную благотворительность. Как я уже говорил много раз, мой отец был настоящим Биллом Гейтсом. Он был всем, к чему я стремлюсь», — написал основатель Microsoft. В своем блоге он отметил, что смерть отца не была неожиданностью, поскольку ему было 94 года и его здоровье ухудшалось. Гейтс назвал смерт отца огромной потерей для своей семьи и многих людей, с жизнями которых он был связан.