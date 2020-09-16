ВЦИОМ: 62% россиян откладывают деньги на покупку дорогостоящих вещей
Большинство россиян ‒ 62% ‒ откладывают деньги для приобретения дорогостоящих вещей, а 27% ‒ пользуются услугой кредитования, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Среди тех, кто пользуются услугой кредитования, ‒ люди в возрасте 35‒44 лет (31%) и 45‒59 лет (33%). При этом берут в долг только 3% россиян.
По данным ВЦИОМа, практически в каждой семье есть холодильник (92%), телевизор (91%), стиральная машина (91%) ‒ эти предметы входят в топ-3 предметов быта, который не меняется с 1990 г. На четвертом месте по частоте упоминания ‒ пылесос (79%), на пятом ‒ смартфон (74%).
С начала года более половины россиян совершили дорогостоящую покупку: 21% купил мобильный телефон, 15% сделали ремонт в квартире или купили мебель, 15% приобрели бытовую технику, 11% оплатили обучение себе или детям, 8% респондентов купили турпутевку.