ВЦИОМ: 62% россиян откладывают деньги на покупку дорогостоящих вещей

По данным ВЦИОМа, практически в каждой семье есть холодильник (92%), телевизор (91%), стиральная машина (91%) ‒ эти предметы входят в топ-3 предметов быта, который не меняется с 1990 г. На четвертом месте по частоте упоминания ‒ пылесос (79%), на пятом ‒ смартфон (74%).