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ВЦИОМ: 62% россиян откладывают деньги на покупку дорогостоящих вещей

Ведомости

Большинство россиян ‒ 62% ‒ откладывают деньги для приобретения дорогостоящих вещей, а 27% ‒ пользуются услугой кредитования, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди тех, кто пользуются услугой кредитования, ‒ люди в возрасте 35‒44 лет (31%) и 45‒59 лет (33%). При этом берут в долг только 3% россиян.

По данным ВЦИОМа, практически в каждой семье есть холодильник (92%), телевизор (91%), стиральная машина (91%) ‒ эти предметы входят в топ-3 предметов быта, который не меняется с 1990 г. На четвертом месте по частоте упоминания ‒ пылесос (79%), на пятом ‒ смартфон (74%).

С начала года более половины россиян совершили дорогостоящую покупку: 21% купил мобильный телефон, 15% сделали ремонт в квартире или купили мебель, 15% приобрели бытовую технику, 11% оплатили обучение себе или детям, 8% респондентов купили турпутевку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных