Суд отправил под домашний арест советника главы «Росатома»

По словам собеседника агентства, Грачева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что советник гендиректора «Росатома» вымогал несколько десятков миллионов рублей за продвижение интересов предприятия, занимающегося переработкой отходов. Об уголовном деле в отношении Грачева также сообщила газета «Коммерсантъ».