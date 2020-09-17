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Суд отправил под домашний арест советника главы «Росатома»

Ведомости

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест советника гендиректора госкорпорации «Росатом», члена-корреспондента РАН Владимира Грачева, подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денег, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на суд. Уточняется, что решение об аресте было принято 1 августа.

«Судом было удовлетворено ходатайство об избрании в отношении Грачева меры пресечения в виде домашнего ареста», – передает агентство.

По словам собеседника агентства, Грачева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что советник гендиректора «Росатома» вымогал несколько десятков миллионов рублей за продвижение интересов предприятия, занимающегося переработкой отходов. Об уголовном деле в отношении Грачева также сообщила газета «Коммерсантъ».

По данным на сайте общественного совета «Росатома», Грачеву 78 лет. Он является советником гендиректора госкорпорации, председателем Общественного совета при Ростехнадзоре, зампредседателя Высшего экологического совета комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Он также является профессором, членом-корреспондентом РАН. Среди наград – орден Почета, орден «За заслуги перед Отечеством IV степени».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных