Оперную певицу Анну Нетребко госпитализировали с коронавирусом

«Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку», – написала Нетребко. По ее словам, она самоизолировалась, как только почувствовала первые симптомы, несмотря на отрицательный тест. Певица добавила, что у ее мужа, оперного певца Юсуфа Эйвазова, нашли антитела.