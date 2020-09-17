Оперную певицу Анну Нетребко госпитализировали с коронавирусом
Оперную певицу Анну Нетребко госпитализировали с коронавирусной пневмонией, об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
«Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку», – написала Нетребко. По ее словам, она самоизолировалась, как только почувствовала первые симптомы, несмотря на отрицательный тест. Певица добавила, что у ее мужа, оперного певца Юсуфа Эйвазова, нашли антитела.
В начале сентября ТАСС сообщал, что Большой театр отменил спектакль «Дон Карлос», где Нетребко исполняла одну из основных партий. Причиной стало выявление коронавируса у певца Ильдара Абдразакова. Вскоре Нетребко отменили и следующий концерт, уже в Мариинском театре Санкт-Петербурга.