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Оперную певицу Анну Нетребко госпитализировали с коронавирусом

Ведомости

Оперную певицу Анну Нетребко госпитализировали с коронавирусной пневмонией, об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку», – написала Нетребко. По ее словам, она самоизолировалась, как только почувствовала первые симптомы, несмотря на отрицательный тест. Певица добавила, что у ее мужа, оперного певца Юсуфа Эйвазова, нашли антитела.

В начале сентября ТАСС сообщал, что Большой театр отменил спектакль «Дон Карлос», где Нетребко исполняла одну из основных партий. Причиной стало выявление коронавируса у певца Ильдара Абдразакова. Вскоре Нетребко отменили и следующий концерт, уже в Мариинском театре Санкт-Петербурга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных