Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Указ президента опубликован на портале правовой информации.
Указ был подписан 14 сентября, в день рождения Медведева. Зампреду Совбеза в 2020 г. исполнилось 55 лет. В документе отмечается, что Медведев награждается «за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу».
В 2005 г. Медведев был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2015 г. – I степени. С 2008 по 2012 г. занимал пост президента России, с 2012 по 2020 г. – пост премьер-министра. С января 2020 г. Медведев занимает пост заместителя главы Совета безопасности России.