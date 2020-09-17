Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

В 2005 г. Медведев был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2015 г. – I степени. С 2008 по 2012 г. занимал пост президента России, с 2012 по 2020 г. – пост премьер-министра. С января 2020 г. Медведев занимает пост заместителя главы Совета безопасности России.