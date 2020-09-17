На сайте госуслуг появился сервис оценки школьного питания
Сервис оценки бесплатного горячего питания учащихся младших классов запущен на сайте госуслуг, сообщили в пресс-службе Минцифры России.
«Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о запуске на едином портале государственных и муниципальных услуг специального сервиса, через который можно оставить отзыв о качестве предоставления бесплатного горячего питания учащимся младших классов российских школ», ‒ говорится в сообщении.
Отзыв, жалобу или предложение по организации системы горячего питания в школе можно оставить через форму обратной связи. Сервис доступен пользователям госуслуг с подтвержденной учетной записью. Ответ на обращение поступит в личный кабинет и на электронную почту заявителя в течение 15 дней, рассказали в министерстве.
Обратная связь от родителей будет поступать в школы для рассмотрения. Правительство России и Минпросвещения будут регулярно получать отчеты о ситуации со школьным питанием в российских регионах, отметил директор департамента цифрового государственного управления Минцифры Сергей Цветков.
1 сентября 2020 г. в России вступил в силу закон об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием. Согласно документу, учеников начальных классов российских школ должны обеспечивать горячим блюдом и горячим напитком не реже одного раза в день. Переход на бесплатное питание в школах будет поэтапным, он рассчитан на срок с 1 сентября 2020 г. по 1 сентября 2023 г.