На сайте госуслуг появился сервис оценки школьного питания

1 сентября 2020 г. в России вступил в силу закон об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием. Согласно документу, учеников начальных классов российских школ должны обеспечивать горячим блюдом и горячим напитком не реже одного раза в день. Переход на бесплатное питание в школах будет поэтапным, он рассчитан на срок с 1 сентября 2020 г. по 1 сентября 2023 г.