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На сайте госуслуг появился сервис оценки школьного питания

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Сервис оценки бесплатного горячего питания учащихся младших классов запущен на сайте госуслуг, сообщили в пресс-службе Минцифры России.

«Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о запуске на едином портале государственных и муниципальных услуг специального сервиса, через который можно оставить отзыв о качестве предоставления бесплатного горячего питания учащимся младших классов российских школ», ‒ говорится в сообщении.

Отзыв, жалобу или предложение по организации системы горячего питания в школе можно оставить через форму обратной связи. Сервис доступен пользователям госуслуг с подтвержденной учетной записью. Ответ на обращение поступит в личный кабинет и на электронную почту заявителя в течение 15 дней, рассказали в министерстве.

Обратная связь от родителей будет поступать в школы для рассмотрения. Правительство России и Минпросвещения будут регулярно получать отчеты о ситуации со школьным питанием в российских регионах, отметил директор департамента цифрового государственного управления Минцифры Сергей Цветков.

1 сентября 2020 г. в России вступил в силу закон об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием. Согласно документу, учеников начальных классов российских школ должны обеспечивать горячим блюдом и горячим напитком не реже одного раза в день. Переход на бесплатное питание в школах будет поэтапным, он рассчитан на срок с 1 сентября 2020 г. по 1 сентября 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных