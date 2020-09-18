Роспотребнадзор рассказал о выявленных мутациях коронавируса
Ученые со всего мира выявили несколько тысяч мутаций коронавируса, 22 мутации зафиксировали и стабильно наследуются вирусом, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«Общее число мутаций, которые в совокупности выявлены в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2, составляет многие тысячи, однако только единичные из них зафиксировались и стабильно наследуются», – рассказали в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, сейчас насчитывается около 22 таких единичных мутаций, произошедших в январе – марте 2020 г. Позже этих сроков в геноме вируса не выявлено мутаций, получивших широкое распространение.
Самая устойчивая мутация коронавируса – это появление двух единичных мутаций. По данным Роспотребнадзора, такое изменение наблюдается у более 93% исследуемых образцов. Первые образцы с подобной мутацией выявили в Китае, затем в Австралии, в конце февраля – в большинстве стран Западной Европы, Саудовской Аравии, США, Канаде, Мексике, Бразилии, Марокко и Сенегале.
В России такая мутация наблюдается у 99% исследуемых образцов коронавируса, заявили в пресс-службе. После сравнения геномов коронавируса, циркулирующего в России и за рубежом, ученые определили, что вирус с мутациями P314L (ген ORF1b) и D614G (ген S) был массово завезен на территорию России в марте и апреле.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор». Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. В испытаниях примут участие около 40 000 человек. 250 добровольцев уже сделали прививку, сообщал оперштаб Москвы.