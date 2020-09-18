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Роспотребнадзор рассказал о выявленных мутациях коронавируса

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Ученые со всего мира выявили несколько тысяч мутаций коронавируса, 22 мутации зафиксировали и стабильно наследуются вирусом, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Общее число мутаций, которые в совокупности выявлены в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2, составляет многие тысячи, однако только единичные из них зафиксировались и стабильно наследуются», – рассказали в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, сейчас насчитывается около 22 таких единичных мутаций, произошедших в январе – марте 2020 г. Позже этих сроков в геноме вируса не выявлено мутаций, получивших широкое распространение.

Самая устойчивая мутация коронавируса – это появление двух единичных мутаций. По данным Роспотребнадзора, такое изменение наблюдается у более 93% исследуемых образцов. Первые образцы с подобной мутацией выявили в Китае, затем в Австралии, в конце февраля – в большинстве стран Западной Европы, Саудовской Аравии, США, Канаде, Мексике, Бразилии, Марокко и Сенегале.

В России такая мутация наблюдается у 99% исследуемых образцов коронавируса, заявили в пресс-службе. После сравнения геномов коронавируса, циркулирующего в России и за рубежом, ученые определили, что вирус с мутациями P314L (ген ORF1b) и D614G (ген S) был массово завезен на территорию России в марте и апреле.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор». Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. В испытаниях примут участие около 40 000 человек. 250 добровольцев уже сделали прививку, сообщал оперштаб Москвы.

Ранее по теме: «Вектор» завершил первую фазу исследований вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных