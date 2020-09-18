Роспотребнадзор рассказал о выявленных мутациях коронавируса

«Общее число мутаций, которые в совокупности выявлены в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2, составляет многие тысячи, однако только единичные из них зафиксировались и стабильно наследуются», – рассказали в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, сейчас насчитывается около 22 таких единичных мутаций, произошедших в январе – марте 2020 г. Позже этих сроков в геноме вируса не выявлено мутаций, получивших широкое распространение.