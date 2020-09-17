«Вектор» завершил первую фазу исследований вакцины от коронавируса

Ученый добавил, что безопасность вакцины была также доказана в ходе доклинических испытаний на 1500 животных. Отдаленные последствия вакцинации от коронавируса будут известны после третьего этапа клинических испытаний. Также Рыжиков отметил, что иммунитет к коронавирусу, выработанный после прививки, не будет пожизненным, однако будет действовать не меньше полугода. Единственной «опасностью» прививки от коронавируса Рыжиков назвал болезненность в месте инъекции, которая может появиться у части пациентов и пройдет в течение одного – двух дней.