«Вектор» завершил первую фазу исследований вакцины от коронавируса
В центре «Вектор» заявили о завершении первой фазы исследований вакцины от коронавируса. По словам заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» Александра Рыжикова, первый этап клинических испытаний доказал безопасность вакцины.
«Безвредность вакцины проверяется в первой фазе клинических исследований. Эти исследования уже завершены и показывают полную безопасность созданной нами вакцины», – сказал Рыжиков в прямом эфире Роспотребнадзора в Instagram.
Ученый добавил, что безопасность вакцины была также доказана в ходе доклинических испытаний на 1500 животных. Отдаленные последствия вакцинации от коронавируса будут известны после третьего этапа клинических испытаний. Также Рыжиков отметил, что иммунитет к коронавирусу, выработанный после прививки, не будет пожизненным, однако будет действовать не меньше полугода. Единственной «опасностью» прививки от коронавируса Рыжиков назвал болезненность в месте инъекции, которая может появиться у части пациентов и пройдет в течение одного – двух дней.
«Вектор» завершил вакцинацию добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса. Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину «Спутник V» от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса. В испытаниях примут участие около 40 000 человек. 250 добровольцев уже сделали прививку, сообщал оперштаб Москвы.