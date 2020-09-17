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«Вектор» завершил первую фазу исследований вакцины от коронавируса

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В центре «Вектор» заявили о завершении первой фазы исследований вакцины от коронавируса. По словам заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» Александра Рыжикова, первый этап клинических испытаний доказал безопасность вакцины.

«Безвредность вакцины проверяется в первой фазе клинических исследований. Эти исследования уже завершены и показывают полную безопасность созданной нами вакцины», – сказал Рыжиков в прямом эфире Роспотребнадзора в Instagram.

Ученый добавил, что безопасность вакцины была также доказана в ходе доклинических испытаний на 1500 животных. Отдаленные последствия вакцинации от коронавируса будут известны после третьего этапа клинических испытаний. Также Рыжиков отметил, что иммунитет к коронавирусу, выработанный после прививки, не будет пожизненным, однако будет действовать не меньше полугода. Единственной «опасностью» прививки от коронавируса Рыжиков назвал болезненность в месте инъекции, которая может появиться у части пациентов и пройдет в течение одного – двух дней.

«Вектор» завершил вакцинацию добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса. Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину «Спутник V» от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса. В испытаниях примут участие около 40 000 человек. 250 добровольцев уже сделали прививку, сообщал оперштаб Москвы.

Ранее по теме: Специалисты дали рекомендации испытателям вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных