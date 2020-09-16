Специалисты дали рекомендации испытателям вакцины от коронавируса

Участникам исследований рекомендовали отказаться от употребления алкоголя за три дня до вакцинации. В ходе испытаний женщинам не рекомендуется беременеть и кормить грудью, а также становиться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации. Беременных участниц исследования отстранят от вакцинации и возьмут под наблюдение. Мужчинам также рекомендовано избегать зачатия и не сдавать донорскую сперму во время испытаний и трех месяцев после них.