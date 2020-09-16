Специалисты дали рекомендации испытателям вакцины от коронавируса
Добровольцам, которые участвуют в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса, следует воздерживаться от чрезмерного употребления алкоголя и сократить количество сигарет до 10 в день, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на протокол клинических испытаний.
Участникам исследований рекомендовали отказаться от употребления алкоголя за три дня до вакцинации. В ходе испытаний женщинам не рекомендуется беременеть и кормить грудью, а также становиться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации. Беременных участниц исследования отстранят от вакцинации и возьмут под наблюдение. Мужчинам также рекомендовано избегать зачатия и не сдавать донорскую сперму во время испытаний и трех месяцев после них.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V» от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор». Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса. В испытаниях примут участие около 40 000 человек. 250 добровольцев уже сделали прививку, сообщал оперштаб Москвы.