Минздрав назвал срок массового производства вакцины от коронавируса

Министр рассказал, что производство вакцины идет по плану. В рамках испытаний привиты 300 добровольцев, 14% из них после прививки почувствовали слабость, температуру и мышечные боли. Мурашко добавил, что такие недомогания описаны в инструкции к вакцине и проходят через сутки – полтора. Министр здравоохранения отметил, что первыми смогут сделать прививку от коронавируса медики и учителя, люди из групп риска.