Минздрав назвал срок массового производства вакцины от коронавируса
Поставки больших партий вакцины от коронавируса для расширения вакцинации планируется начать в конце ноября – декабре, сказал журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Три компании ведут наработку вакцины, первые серии препаратов вышли. Большие объемы планируем, что начнут поставлять в конце ноября – декабре, они позволят выходить не только на группы риска, но и более широко вакцинировать», – сказал Мурашко.
Министр рассказал, что производство вакцины идет по плану. В рамках испытаний привиты 300 добровольцев, 14% из них после прививки почувствовали слабость, температуру и мышечные боли. Мурашко добавил, что такие недомогания описаны в инструкции к вакцине и проходят через сутки – полтора. Министр здравоохранения отметил, что первыми смогут сделать прививку от коронавируса медики и учителя, люди из групп риска.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V» от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор». Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса. В испытаниях примут участие около 40 000 человек. 250 добровольцев уже сделали прививку, сообщал оперштаб Москвы.