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Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

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Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни, сообщается на сайте Театрального института им. Щукина.

«Вчера нас постигла тяжелая утрата ‒ ушел из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить. <...> Михаил Борисов был настоящим артистом и ушел как артист ‒ прямо со съемочной площадки», ‒ говорится в сообщении.

Накануне Борисова госпитализировали после того, как ему стало плохо на съемочной площадке, передавало агентство «РИА Новости» со ссылкой на «Столото».

В училище рассказали, что Борисов много работал в театре и кино, заведовал кафедрой режиссуры, а также ставил дипломные спектакли. Представители училища также высоко оценили энергичность и чувство юмора Борисова, отметив, что без него будет трудно представить себе щукинскую школу.

Представители «Столото» со ссылкой на детей Борисова также подтвердили его смерть, передает ТАСС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных