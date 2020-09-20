Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

В училище рассказали, что Борисов много работал в театре и кино, заведовал кафедрой режиссуры, а также ставил дипломные спектакли. Представители училища также высоко оценили энергичность и чувство юмора Борисова, отметив, что без него будет трудно представить себе щукинскую школу.