Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов
Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни, сообщается на сайте Театрального института им. Щукина.
«Вчера нас постигла тяжелая утрата ‒ ушел из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить. <...> Михаил Борисов был настоящим артистом и ушел как артист ‒ прямо со съемочной площадки», ‒ говорится в сообщении.
Накануне Борисова госпитализировали после того, как ему стало плохо на съемочной площадке, передавало агентство «РИА Новости» со ссылкой на «Столото».
В училище рассказали, что Борисов много работал в театре и кино, заведовал кафедрой режиссуры, а также ставил дипломные спектакли. Представители училища также высоко оценили энергичность и чувство юмора Борисова, отметив, что без него будет трудно представить себе щукинскую школу.
Представители «Столото» со ссылкой на детей Борисова также подтвердили его смерть, передает ТАСС.