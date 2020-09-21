СМИ опубликовали данные финразведки США о подозрительных транзакциях россиян
Международное объединение журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовало данные подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями – FinCEN, которая занимается борьбой с отмыванием преступных доходов и получает данные о подозрительных транзакциях американских банков.
В документах содержится информация о сделках 1999–2017 гг. на сумму более $2 трлн. Объединение отмечает, что в файлах представлено менее 0,02% от более 12 млн сообщений о подозрительных транзакциях, которые были поданы банками за 2011–2017 гг.
Согласно материалам FinCEN, среди российских бизнесменов в список, в частности, попали Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги и «близкий друг президента России Владимира Путина» виолончелист Сергей Ролдугин. В документах указано, что Дерипаска провел 2275 подозрительных транзакций на сумму $12,4 млрд. По данным расследования, банки отмечали как подозрительные многие сделки, «связанные с Дерипаской и его компаниями». Многие сделки связаны с компаниями, зарегистрированными в юрисдикциях, известных как «убежища секретности», например Кипр и Британские Виргинские острова, говорится в документах.
В материале говорится, что Аркадий и Борис Ротенберги провели 247 подозрительных операций с деньгами на сумму $948,1 млн и 121 операцию на сумму $68,7 млн с помощью СМП банка. По данным расследования, Аркадий Ротенберг и его сын Игорь перевели $185 млн компании Sunbarn Ltd., которая контролируется Сергеем Ролдугиным. Согласно документам, платежи прошли в июне и июле 2013 г. со счетов банка Société Générale в Швейцарии на счет компании в East-West United банк в Люксембурге.