Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

СМИ опубликовали данные финразведки США о подозрительных транзакциях россиян

Ведомости

Международное объединение журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовало данные подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями – FinCEN, которая занимается борьбой с отмыванием преступных доходов и получает данные о подозрительных транзакциях американских банков.

В документах содержится информация о сделках 1999–2017 гг. на сумму более $2 трлн. Объединение отмечает, что в файлах представлено менее 0,02% от более 12 млн сообщений о подозрительных транзакциях, которые были поданы банками за 2011–2017 гг.

Согласно материалам FinCEN, среди российских бизнесменов в список, в частности, попали Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги и «близкий друг президента России Владимира Путина» виолончелист Сергей Ролдугин. В документах указано, что Дерипаска провел 2275 подозрительных транзакций на сумму $12,4 млрд. По данным расследования, банки отмечали как подозрительные многие сделки, «связанные с Дерипаской и его компаниями». Многие сделки связаны с компаниями, зарегистрированными в юрисдикциях, известных как «убежища секретности», например Кипр и Британские Виргинские острова, говорится в документах.

В материале говорится, что Аркадий и Борис Ротенберги провели 247 подозрительных операций с деньгами на сумму $948,1 млн и 121 операцию на сумму $68,7 млн с помощью СМП банка. По данным расследования, Аркадий Ротенберг и его сын Игорь перевели $185 млн компании Sunbarn Ltd., которая контролируется Сергеем Ролдугиным. Согласно документам, платежи прошли в июне и июле 2013 г. со счетов банка Société Générale в Швейцарии на счет компании в East-West United банк в Люксембурге.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных