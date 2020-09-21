СМИ опубликовали данные финразведки США о подозрительных транзакциях россиян

В материале говорится, что Аркадий и Борис Ротенберги провели 247 подозрительных операций с деньгами на сумму $948,1 млн и 121 операцию на сумму $68,7 млн с помощью СМП банка. По данным расследования, Аркадий Ротенберг и его сын Игорь перевели $185 млн компании Sunbarn Ltd., которая контролируется Сергеем Ролдугиным. Согласно документам, платежи прошли в июне и июле 2013 г. со счетов банка Société Générale в Швейцарии на счет компании в East-West United банк в Люксембурге.