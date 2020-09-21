В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из России
Центр по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь в Китае обнаружил коронавирус на замороженных морепродуктах, ввезенных из России, сообщает агентство «Синьхуа».
Сообщается, что упаковку с образцами коронавируса выявили в ходе проверки в столице провинции – городе Чанчунь. Власти выявили всех контактировавших с упаковкой морепродуктов и поместили под медицинское наблюдение. Их тесты на коронавирус отрицательные.
По данным китайских властей, 10 кг продуктов из этой поставки попали в другой город провинции. Местные органы здравоохранения призвали жителей, которые могли контактировать с такими продуктами, сообщить об этом властям и сдать тест на коронавирус.
Это не первый случай, когда частицы коронавируса попадают в Китай на импортированной продукции. По этой причине 18 сентября Китай приостановил импорт морепродуктов, произведенных индонезийской компанией PT. Putri Indah, сообщало агентство.