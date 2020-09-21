Объявлены лауреаты премии «Эмми»

Прошедшая церемония «Эмми» стала 72-й со дня основания. Это главная американская премия в области телевидения, вручаемая ежегодно. В 2019 г. церемония вручения премии прошла 22 сентября в Лос-Анджелесе. Премию за лучший драматический сериал тогда получила «Игра престолов», за лучший комедийный сериал – «Дрянь», а за лучший мини-сериал – «Чернобыль».