Объявлены лауреаты премии «Эмми»
Американская телевизионная академия опубликовала список лауреатов телевизионной премии «Эмми»/2020. «Наследники» были признаны лучшим драматическим сериалом, а сыгравший там Джереми Стронг – лучшим актером. Награды также получили написавший сценарий к ленте Джесси Армстронг и режиссер Андрий Парекх. Полный список победителей опубликован на сайте «Эмми».
Из-за коронавируса церемония награждения прошла в формате онлайн, ее вел юморист и телеведущий Джимми Киммел.
Лучшей актрисой драматического сериала в этом году назвали сыгравшую Ру Беннетт в «Эйфории» Зендаю. Награды за лучшие драматические мужскую и женскую роли второго плана удостоились Билли Крудап («Утреннее шоу») и Джулия Гарнер («Озарк») соответственно.
Лучшим комедийным сериалом назвали «Шиттс Крик». Главные призы также получили сыгравшие в нем Кэтрин О’Хара («Лучшая комедийная актриса»), Энни Мерфи («Лучшая комедийная актриса второго плана»), Юджин Леви («Лучший комедийный актер») и Дэниэл Леви («Лучший комедийный актер второго плана»).
Звание лучшего мини-сериала отдали «Хранителям». На прошедшей церемонии лента получила больше всего статуэток – 11 из 26 номинаций. Сыгравшая в ней главную роль Реджина Кинг стала лучшей актрисой. В номинации «Лучший актер мини-сериала» победу одержал Марк Руффало за картину «Я знаю, что это правда».
Прошедшая церемония «Эмми» стала 72-й со дня основания. Это главная американская премия в области телевидения, вручаемая ежегодно. В 2019 г. церемония вручения премии прошла 22 сентября в Лос-Анджелесе. Премию за лучший драматический сериал тогда получила «Игра престолов», за лучший комедийный сериал – «Дрянь», а за лучший мини-сериал – «Чернобыль».
Сценарист Крейг Мейзин и режиссер сериала Джонан Ренк были признаны лучшими в своих категориях. Победа в категории «Лучший драматический сериал» для «Игры престолов» стала четвертой по счету в этой номинации. Сериал также обошел конкурентов в номинации «Лучшая драматическая мужская роль второго плана». Награду получил Питер Динклэйдж, исполнивший роль Тириона Ланнистера.