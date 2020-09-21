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Объявлены лауреаты премии «Эмми»

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Американская телевизионная академия опубликовала список лауреатов телевизионной премии «Эмми»/2020. «Наследники» были признаны лучшим драматическим сериалом, а сыгравший там Джереми Стронг – лучшим актером. Награды также получили написавший сценарий к ленте Джесси Армстронг и режиссер Андрий Парекх. Полный список победителей опубликован на сайте «Эмми».

Из-за коронавируса церемония награждения прошла в формате онлайн, ее вел юморист и телеведущий Джимми Киммел.

Лучшей актрисой драматического сериала в этом году назвали сыгравшую Ру Беннетт в «Эйфории» Зендаю. Награды за лучшие драматические мужскую и женскую роли второго плана удостоились Билли Крудап («Утреннее шоу») и Джулия Гарнер («Озарк») соответственно.

Лучшим комедийным сериалом назвали «Шиттс Крик». Главные призы также получили сыгравшие в нем Кэтрин О’Хара («Лучшая комедийная актриса»), Энни Мерфи («Лучшая комедийная актриса второго плана»), Юджин Леви («Лучший комедийный актер») и Дэниэл Леви («Лучший комедийный актер второго плана»).

Звание лучшего мини-сериала отдали «Хранителям». На прошедшей церемонии лента получила больше всего статуэток – 11 из 26 номинаций. Сыгравшая в ней главную роль Реджина Кинг стала лучшей актрисой. В номинации «Лучший актер мини-сериала» победу одержал Марк Руффало за картину «Я знаю, что это правда».

Прошедшая церемония «Эмми» стала 72-й со дня основания. Это главная американская премия в области телевидения, вручаемая ежегодно. В 2019 г. церемония вручения премии прошла 22 сентября в Лос-Анджелесе. Премию за лучший драматический сериал тогда получила «Игра престолов», за лучший комедийный сериал – «Дрянь», а за лучший мини-сериал – «Чернобыль».

Сценарист Крейг Мейзин и режиссер сериала Джонан Ренк были признаны лучшими в своих категориях. Победа в категории «Лучший драматический сериал» для «Игры престолов» стала четвертой по счету в этой номинации. Сериал также обошел конкурентов в номинации «Лучшая драматическая мужская роль второго плана». Награду получил Питер Динклэйдж, исполнивший роль Тириона Ланнистера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных