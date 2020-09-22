Губернатор Алтайского края заразился коронавирусом

Тест Томенко на COVID-19 показал положительный результат, в связи с чем губернатор перешел на дистанционный режим работы. «Губернатор Виктор Томенко постоянно находится на связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти. Мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10–14 дней», – говорится в сообщении.