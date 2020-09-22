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Губернатор Алтайского края заразился коронавирусом

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заболел коронавирусной инфекцией, передает пресс-служба правительства региона.

Тест Томенко на COVID-19 показал положительный результат, в связи с чем губернатор перешел на дистанционный режим работы. «Губернатор Виктор Томенко постоянно находится на связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти. Мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10–14 дней», – говорится в сообщении.

В июне Томенко уже самоизолировался на неделю, после того, как у нескольких сотрудников краевой администрации диагностировали COVID-19. Ранее о положительном тесте на коронавирус сообщил губернатор Саратовской области Валерий Радаев, до него с COVID-19 госпитализировали избранного губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

По данным оперативного штаба на 21 сентября, в России за минувшие сутки выявлено 6196 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране 1 109 595 случаев болезни. Умер за сутки 71 пациент. Общее число смертей с начала пандемии превышает 19 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных