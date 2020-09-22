Губернатор Алтайского края заразился коронавирусом
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заболел коронавирусной инфекцией, передает пресс-служба правительства региона.
Тест Томенко на COVID-19 показал положительный результат, в связи с чем губернатор перешел на дистанционный режим работы. «Губернатор Виктор Томенко постоянно находится на связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти. Мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10–14 дней», – говорится в сообщении.
В июне Томенко уже самоизолировался на неделю, после того, как у нескольких сотрудников краевой администрации диагностировали COVID-19. Ранее о положительном тесте на коронавирус сообщил губернатор Саратовской области Валерий Радаев, до него с COVID-19 госпитализировали избранного губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
По данным оперативного штаба на 21 сентября, в России за минувшие сутки выявлено 6196 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране 1 109 595 случаев болезни. Умер за сутки 71 пациент. Общее число смертей с начала пандемии превышает 19 000.