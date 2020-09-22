Глава Адыгеи заразился коронавирусом

1 сентября с коронавирусом госпитализировали мэра Краснодара Евгения Первышова. Кроме того, мэр Биробиджана, административного центра Еврейской автономной области, Александр Головатый ушел на двухнедельный карантин вместе со своей семьей из-за COVID-19. 21 сентября пресс-служба правительства Тувы сообщила, что глава республики Шолбан Кара-Оол выписан из больницы после повторного заражения COVID-19.