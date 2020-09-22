Глава Адыгеи заразился коронавирусом
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
«Перешел на дистанционный режим работы. Причина – подтвержденный результат теста на COVID», – написал Кумпилов. Он отметил, что чувствует себя «неплохо», болезнь протекает в легкой форме.
1 сентября с коронавирусом госпитализировали мэра Краснодара Евгения Первышова. Кроме того, мэр Биробиджана, административного центра Еврейской автономной области, Александр Головатый ушел на двухнедельный карантин вместе со своей семьей из-за COVID-19. 21 сентября пресс-служба правительства Тувы сообщила, что глава республики Шолбан Кара-Оол выписан из больницы после повторного заражения COVID-19.
По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 6215 новых заболевших коронавирусом. Вчера, 21 сентября, оперштаб сообщил о 6196 новых заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 115 810. Умерли за сутки 160 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 19 649, выздоровели 917 949.