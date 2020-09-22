Социологи сообщили о росте доверия жителей к региональным властям
Доля жителей России, доверяющих губернаторам и главам областей или республик, за два года выросла на 8 п. п. до 59%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос проводился 3 июня среди 1600 граждан старше 18 лет. Аналогичный опрос в 2018 г. состоялся 29‒30 мая, в нем приняли участие 2000 респондентов.
«По данным на июнь 2020 г., доверие к главам регионов РФ выросло на 8 п. п. и составило 59%. За два года выросла доля среди доверяющих в возрастной группе от 45‒59 лет (+12 п. п.) и 60+ (+16 п. п.)», ‒ сообщили социологи. При этом люди из самой старшей возрастной группы доверяют региональным властям больше всех: так ответили 69% опрошенных.
Чаще всего отрицательно на вопрос о доверии к российским губернаторам отвечали люди, которым от 25 до 34 лет ‒ 44%. Также за два года снизилась доля молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, которая доверяет местным властям, ‒ на 3 п. п. до 60%.
Жители городов-миллионников и сел больше других верят губернаторам: так ответили по 65% респондентов из данных категорий соответственно.