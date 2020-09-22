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Социологи сообщили о росте доверия жителей к региональным властям

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Доля жителей России, доверяющих губернаторам и главам областей или республик, за два года выросла на 8 п. п. до 59%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос проводился 3 июня среди 1600 граждан старше 18 лет. Аналогичный опрос в 2018 г. состоялся 29‒30 мая, в нем приняли участие 2000 респондентов.  

«По данным на июнь 2020 г., доверие к главам регионов РФ выросло на 8 п. п. и составило 59%. За два года выросла доля среди доверяющих в возрастной группе от 45‒59 лет (+12 п. п.) и 60+ (+16 п. п.)», ‒ сообщили социологи. При этом люди из самой старшей возрастной группы доверяют региональным властям больше всех: так ответили 69% опрошенных.

Чаще всего отрицательно на вопрос о доверии к российским губернаторам отвечали люди, которым от 25 до 34 лет ‒ 44%. Также за два года снизилась доля молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, которая доверяет местным властям, ‒ на 3 п. п. до 60%. 

Жители городов-миллионников и сел больше других верят губернаторам: так ответили по 65% респондентов из данных категорий соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных