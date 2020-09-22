Социологи сообщили о росте доверия жителей к региональным властям

«По данным на июнь 2020 г., доверие к главам регионов РФ выросло на 8 п. п. и составило 59%. За два года выросла доля среди доверяющих в возрастной группе от 45‒59 лет (+12 п. п.) и 60+ (+16 п. п.)», ‒ сообщили социологи. При этом люди из самой старшей возрастной группы доверяют региональным властям больше всех: так ответили 69% опрошенных.