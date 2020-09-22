Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Власти Москвы рассказали о строительстве фактически нового вокзала в Выхино

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Выхино», который фактически станет новым юго-восточным вокзалом, сообщили в пресс-службе мэра.

«Проект планировки предусматривает комплексную реконструкцию транспортно-пересадочного узла «Выхино» со строительством капитальных объектов общей площадью свыше 121 000 кв. м. Фактически в городе появится новый юго-восточный вокзал», ‒ говорится в сообщении. В здании обслуживания пассажиров будет расположен распределительный зал с комнатами матери и ребенка, санузлами, информационным центром, магазинами и кафе. Для пересадки с железнодорожной станции на метро не нужно будет выходить на улицу. 

На крыше здания создадут место отдыха с детскими и спортивными площадками, расширят лестницы, установят лифты и эскалаторы. На ТПУ «Выхино» также построят перехватывающую парковку на 680 мест и торговый центр. Кроме того, предусмотрена частичная реконструкция участка улицы Хлобыстова и благоустройство и озеленение прилегающей к ТПУ территории.

ТПУ «Выхино» ‒ один из крупнейших в городе. Он объединяет метро, наземный транспорт, пригородные электрички и экспрессы. Его ежедневный пассажиропоток составлял более 170 000 человек, «что существенно превышало пропускную способность имеющейся инфраструктуры». Проект планировки ТПУ одобрили местные жители на публичных слушаниях.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных