Власти Москвы рассказали о строительстве фактически нового вокзала в Выхино

«Проект планировки предусматривает комплексную реконструкцию транспортно-пересадочного узла «Выхино» со строительством капитальных объектов общей площадью свыше 121 000 кв. м. Фактически в городе появится новый юго-восточный вокзал», ‒ говорится в сообщении. В здании обслуживания пассажиров будет расположен распределительный зал с комнатами матери и ребенка, санузлами, информационным центром, магазинами и кафе. Для пересадки с железнодорожной станции на метро не нужно будет выходить на улицу.