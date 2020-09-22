Власти Москвы рассказали о строительстве фактически нового вокзала в Выхино
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Выхино», который фактически станет новым юго-восточным вокзалом, сообщили в пресс-службе мэра.
«Проект планировки предусматривает комплексную реконструкцию транспортно-пересадочного узла «Выхино» со строительством капитальных объектов общей площадью свыше 121 000 кв. м. Фактически в городе появится новый юго-восточный вокзал», ‒ говорится в сообщении. В здании обслуживания пассажиров будет расположен распределительный зал с комнатами матери и ребенка, санузлами, информационным центром, магазинами и кафе. Для пересадки с железнодорожной станции на метро не нужно будет выходить на улицу.
На крыше здания создадут место отдыха с детскими и спортивными площадками, расширят лестницы, установят лифты и эскалаторы. На ТПУ «Выхино» также построят перехватывающую парковку на 680 мест и торговый центр. Кроме того, предусмотрена частичная реконструкция участка улицы Хлобыстова и благоустройство и озеленение прилегающей к ТПУ территории.
ТПУ «Выхино» ‒ один из крупнейших в городе. Он объединяет метро, наземный транспорт, пригородные электрички и экспрессы. Его ежедневный пассажиропоток составлял более 170 000 человек, «что существенно превышало пропускную способность имеющейся инфраструктуры». Проект планировки ТПУ одобрили местные жители на публичных слушаниях.