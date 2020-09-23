Суд арестовал на два месяца руководителей религиозной общины Виссариона

По данным СК, задержанные руководители общины в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали денежные средства граждан. Они также применяли психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей причинен тяжкий вред здоровью. Тороп сообщил журналистам, что не согласен с обвинениями. Он поставил под сомнение слова пострадавших, добавив, что некоторых из них никогда не видел.