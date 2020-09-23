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Суд арестовал на два месяца руководителей религиозной общины Виссариона

Ведомости

Центральный районный суд Новосибирска арестовал до 22 ноября руководителей религиозного объединения Сергея Торопа, Владимира Ведерникова и Вадима Редькина, передает ТАСС.

По данным СК, задержанные руководители общины в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали денежные средства граждан. Они также применяли психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей причинен тяжкий вред здоровью. Тороп сообщил журналистам, что не согласен с обвинениями. Он поставил под сомнение слова пострадавших, добавив, что некоторых из них никогда не видел.

22 сентября в Курагинском районе Красноярского края Торопа вместе с другими руководителями объединения задержали. По данным Следственного комитета, они руководили организацией с 1991 г.

Центр «Церкви последнего завета» расположен в так называемой «Обители рассвета» в Курагинском районе на юге Красноярского края. Ведерников считается руководителем частной школы, где учатся дети членов общины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных