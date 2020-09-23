Суд арестовал на два месяца руководителей религиозной общины Виссариона
Центральный районный суд Новосибирска арестовал до 22 ноября руководителей религиозного объединения Сергея Торопа, Владимира Ведерникова и Вадима Редькина, передает ТАСС.
По данным СК, задержанные руководители общины в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали денежные средства граждан. Они также применяли психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей причинен тяжкий вред здоровью. Тороп сообщил журналистам, что не согласен с обвинениями. Он поставил под сомнение слова пострадавших, добавив, что некоторых из них никогда не видел.
22 сентября в Курагинском районе Красноярского края Торопа вместе с другими руководителями объединения задержали. По данным Следственного комитета, они руководили организацией с 1991 г.
Центр «Церкви последнего завета» расположен в так называемой «Обители рассвета» в Курагинском районе на юге Красноярского края. Ведерников считается руководителем частной школы, где учатся дети членов общины.