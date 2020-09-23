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В России удвоилось число преступлений с использованием мобильных телефонов

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Количество преступлений, совершенных в России с использованием мобильной связи, увеличилось за восемь месяцев 2020 г. на 100,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «МВД медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Проблемой остается рост IT-преступлений. Их количество возросло на 76,7%, в том числе с использованием сети интернет ‒ на 90,2%, с использованием средств мобильной связи ‒ на 100,5%», ‒ говорится в сообщении. 

По данным МВД, с начала года число зарегистрированных в РФ преступлений в целом увеличилось на 0,9%. При этом число преступлений, представляющих высокую степень общественной опасности, продолжает сокращаться.

В частности, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью стало меньше на 4,9%, разбоев ‒ на 19%, грабежей ‒ на 13,8%, краж ‒ на 2,6%. Количество преступлений, совершенных с использованием оружия, уменьшилось на 7,6%, преступлений в общественных местах ‒ на 10,6%.

Волк подчеркнула, что в условиях поэтапного снятия связанных с коронавирусом ограничений криминогенная ситуация в российских населенных пунктах остается стабильной. Кроме того, зафиксировано сокращение на 2,7% количества семейно-бытовых преступлений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных