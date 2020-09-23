В России удвоилось число преступлений с использованием мобильных телефонов

Количество преступлений, совершенных в России с использованием мобильной связи, увеличилось за восемь месяцев 2020 г. на 100,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «МВД медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.