В России удвоилось число преступлений с использованием мобильных телефонов
Количество преступлений, совершенных в России с использованием мобильной связи, увеличилось за восемь месяцев 2020 г. на 100,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «МВД медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
«Проблемой остается рост IT-преступлений. Их количество возросло на 76,7%, в том числе с использованием сети интернет ‒ на 90,2%, с использованием средств мобильной связи ‒ на 100,5%», ‒ говорится в сообщении.
По данным МВД, с начала года число зарегистрированных в РФ преступлений в целом увеличилось на 0,9%. При этом число преступлений, представляющих высокую степень общественной опасности, продолжает сокращаться.
В частности, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью стало меньше на 4,9%, разбоев ‒ на 19%, грабежей ‒ на 13,8%, краж ‒ на 2,6%. Количество преступлений, совершенных с использованием оружия, уменьшилось на 7,6%, преступлений в общественных местах ‒ на 10,6%.
Волк подчеркнула, что в условиях поэтапного снятия связанных с коронавирусом ограничений криминогенная ситуация в российских населенных пунктах остается стабильной. Кроме того, зафиксировано сокращение на 2,7% количества семейно-бытовых преступлений.