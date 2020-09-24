Правительство утвердило новые правила возврата билетов на спектакли
Правительство утвердило новые правила возврата денег за билеты на концерт, спектакль, выставку или экскурсию, которые зритель не смог посетить по причине собственной болезни, смерти члена семьи или близкого родственника. Теперь можно вернуть 100% стоимости билетов даже при подаче заявления в день проведения мероприятия. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
В документе, опубликованном на сайте правительства, отмечается, что новые правила возврата зависят от причин, по которым зритель решил отказаться от посещения мероприятия. Если это произошло из-за его болезни, смерти члена семьи или близкого родственника, то он вправе вернуть полную стоимость билета даже при обращении в день проведения мероприятия, подчеркивается в сообщении.
При этом заявление о возврате необходимо подать не позднее даты мероприятия. К заявлению необходимо приложить билет, копию электронного чека в случае, если билет электронный, копию паспорта и подтверждающие документы, среди которых могут быть – копия больничного листа, копия свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство с умершим.
Отмечается, что в случае отсутствия возможности подать больничный лист или свидетельство о смерти в срок на это отводится ещё две недели. При этом все остальные документы должны быть направлены вовремя, говорится в документе. Подавать их можно лично, по почте или через интернет. Способ возврата денег определяет сама организация.
В случае, если зритель хочет вернуть деньги по причинам, не связанным с болезнью или смертью, действуют другие правила: заявление и комплект документов (билет, чек, копия паспорта) необходимо подать не менее чем за три дня до проведения мероприятия, иначе деньги не вернут. При этом процент возврата средств регулируется законом о культуре. 100% цены билета можно вернуть, подав заявление не позднее чем за 10 дней до мероприятия, 50% – не позднее чем за пять дней, 30% – не позднее чем за три дня. А билеты, приобретённые в рамках акций, могут обратно не принять.