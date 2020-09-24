Правительство утвердило новые правила возврата билетов на спектакли

В случае, если зритель хочет вернуть деньги по причинам, не связанным с болезнью или смертью, действуют другие правила: заявление и комплект документов (билет, чек, копия паспорта) необходимо подать не менее чем за три дня до проведения мероприятия, иначе деньги не вернут. При этом процент возврата средств регулируется законом о культуре. 100% цены билета можно вернуть, подав заявление не позднее чем за 10 дней до мероприятия, 50% – не позднее чем за пять дней, 30% – не позднее чем за три дня. А билеты, приобретённые в рамках акций, могут обратно не принять.