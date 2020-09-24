Умер оперный певец Вячеслав Войнаровский

Войнаровский был солистом Московского академического музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенным солистом Большого театра. В 1987 г. он получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1999 г. – народного артиста России. В фильмографии артиста представлены в том числе картины «12 стульев» Леонида Гайдая и Марка Захарова и фильм «Гараж».