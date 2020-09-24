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Умер оперный певец Вячеслав Войнаровский

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В Москве умер оперный певец Вячеслав Войнаровский. Ему было 74 года. Запись о смерти артиста появилась на его странице в фейсбуке. По словам сына Войнаровского, причины смерти пока не известны.

«Такое ощущение, что либо поджелудочная, либо кишечник, но точно не COVID», – сказал он (цитата по ТАСС).

Войнаровский был солистом Московского академического музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенным солистом Большого театра. В 1987 г. он получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1999 г. – народного артиста России. В фильмографии артиста представлены в том числе картины «12 стульев» Леонида Гайдая и Марка Захарова и фильм «Гараж».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных