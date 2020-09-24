В Госдуме предложили запретить изымать домашних животных за долги
Депутаты Госдумы Владимир Бурматов и Павел Крашенинников внесли в Думу законопроект, согласно которому в России могут запретить изымать домашних животных за долги.
Авторы инициативы предлагают прописать, что взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на домашних животных, определенных федеральным законом от 27 декабря 2018 г.
«Часть первую статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации дополнить новым абзацем следующего содержания: "домашних животных, определенных Федеральным законом от 27 декабря 2018 года "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, и которые не используются в предпринимательской деятельности"», – говорится в документе, опубликованном в электронной базе Госдумы.
Согласно действующей редакции кодекса, запрещено изымать за долги, в частности, племенной, молочный и рабочий скот, оленей, кроликов, птиц и пчел, используемых для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. Авторы законопроекта напомнили, что в конце 2018 г. принят закон об ответственном обращении с животными, который определил, что животное является не «вещью», а «живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания».
«Негативные последствия изъятия животных у их владельцев наступают как для самих граждан (по статистике 83% граждан считают домашних животных членами своей семьи), так и для животных: органы власти и организации, осуществляющие изъятие животных, зачастую не обладают требуемыми условиями для их содержания», – отметили авторы в пояснительной записке.
Несоблюдение требований к содержанию животных может квалифицироваться как уголовно наказуемое преступление – жестокое обращение с животными, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, отметили авторы инициативы. По мнению депутатов, поправки оградят органы исполнительной власти от преступлений в этой сфере. Кроме того, в Конституцию внесены поправки, «устанавливающие принципы формирования в обществе ответственного отношения к животным».