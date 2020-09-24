В Госдуме предложили запретить изымать домашних животных за долги

Согласно действующей редакции кодекса, запрещено изымать за долги, в частности, племенной, молочный и рабочий скот, оленей, кроликов, птиц и пчел, используемых для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. Авторы законопроекта напомнили, что в конце 2018 г. принят закон об ответственном обращении с животными, который определил, что животное является не «вещью», а «живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания».