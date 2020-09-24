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Звезда «Пианиста» Эдриан Броуди сделал российскую прививку от коронавируса

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Американский актер, лауреат премии «Оскар» за военную драму «Пианист» Эдриан Броуди сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом Броуди сообщил на своей странице в Instagram.

«Я подумал, что должен сообщить всем, что вчера я вызвался на испытания вакцины от COVID-19, которые проводятся здесь, в районе Лонг-Айленда. Вакцина создана в России. Вчера я получил свою первую прививку в 16.00», ‒ написал актер.

В конце своего заявления Броуди смешал буквы русского и английского алфавитов, написав, что чувствует себя хорошо: «I feelshκι χoρoshό». Он завершил текст по-русски: «Я чувствую себя немного странно, и я думаю, что вытащил ослиные уши».

Российский препарат «Спутник V», разработанный в исследовательском Центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Производство лекарства стартовало 15 августа, сейчас оно проходит пострегистрационные испытания, участие в которых примут 40 000 добровольцев. Вакцина вводится в два этапа с разницей в 21 день.

47-летний Эдриан Броуди ‒ американский актер, известный по фильмам «Пиджак», «Отель «Гранд Будапешт» и сериалу «Острые козырьки». В 2003 г. получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в военной драме «Пианист» режиссера Романа Полански, а также премию «Сезар».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных