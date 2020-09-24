Звезда «Пианиста» Эдриан Броуди сделал российскую прививку от коронавируса
Американский актер, лауреат премии «Оскар» за военную драму «Пианист» Эдриан Броуди сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом Броуди сообщил на своей странице в Instagram.
«Я подумал, что должен сообщить всем, что вчера я вызвался на испытания вакцины от COVID-19, которые проводятся здесь, в районе Лонг-Айленда. Вакцина создана в России. Вчера я получил свою первую прививку в 16.00», ‒ написал актер.
В конце своего заявления Броуди смешал буквы русского и английского алфавитов, написав, что чувствует себя хорошо: «I feelshκι χoρoshό». Он завершил текст по-русски: «Я чувствую себя немного странно, и я думаю, что вытащил ослиные уши».
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I thought I should let everyone know that yesterday I volunteered for the vaccine trials for Covid-19, held here in the Long Island area. The vaccine is one that was created in Russia. I received my first shot yesterday at 4:00 pm, and I wanted to let you all know that it’s completely safe, with иo side effects whatsoeveя, and that I feelshκι χoρoshό я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши. #дешевка #vaccine
Российский препарат «Спутник V», разработанный в исследовательском Центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Производство лекарства стартовало 15 августа, сейчас оно проходит пострегистрационные испытания, участие в которых примут 40 000 добровольцев. Вакцина вводится в два этапа с разницей в 21 день.
47-летний Эдриан Броуди ‒ американский актер, известный по фильмам «Пиджак», «Отель «Гранд Будапешт» и сериалу «Острые козырьки». В 2003 г. получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в военной драме «Пианист» режиссера Романа Полански, а также премию «Сезар».