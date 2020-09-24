Звезда «Пианиста» Эдриан Броуди сделал российскую прививку от коронавируса

Российский препарат «Спутник V», разработанный в исследовательском Центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Производство лекарства стартовало 15 августа, сейчас оно проходит пострегистрационные испытания, участие в которых примут 40 000 добровольцев. Вакцина вводится в два этапа с разницей в 21 день.