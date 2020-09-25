Под Харьковом начался сильный пожар после крушения самолета
В Чугуеве Харьковской области начался сильный пожар после того, как там разбился самолет, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев.
Согласно предварительным данным, самолет разбился примерно в 20:45 по местному времени (совпадает с московским). По неподтвержденной информации, крушение потерпел военно-транспортный самолет Ан-26, когда он заходил на посадку.
Под Харьковом разбился самолет Ан-26, сообщили СМИhttps://t.co/4LxdjKuI0A pic.twitter.com/9adYCgQcIr— РИА Новости (@rianru) September 25, 2020
Издание отмечает, что в самолете могли находиться курсанты Харьковского университета воздушных сил Украины, которые совершали учебный полет.
Позже в Минобороны Украины подтвердили, что речь идет именно о самолете Ан-26, и что при крушении есть погибшие.