Рособрнадзор обсудит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз
Рособрнадзор получил предложения отказаться от обязательной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) всеми выпускниками школ и оставить экзамены только для абитуриентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства. Руководитель Рособрнадзора Азор Музаев заявил, что все полученные предложения будут «анализироваться и обсуждаться».
В пресс-службе рассказали, что Рособрнадзор получит предложения по организации видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов и оборудованию пунктов кондиционерами. Поступили предложения увеличить время экзаменов по отдельным предметам. В Рособрнадзоре рассказали, что с 2021 г. ЕГЭ по биологии будет проходить на 20 минут дольше.
В 2020 г. период проведения ЕГЭ несколько раз переносился из-за пандемии коронавируса. Экзамены прошли с 3 по 25 июля, затем с 3 по 8 августа. Из-за пандемии правительство разрешило сдавать экзамены только тем школьникам, которые планируют поступать в вузы, остальные получили дипломы без сдачи экзаменов. Согласно закону, выпускники 11 классов должны сдать ЕГЭ для получения диплома о среднем общем образовании. Обязательными предметами ЕГЭ являются русский язык и математика. Основной госэкзамен (ОГЭ) для учеников 9 классов был отменен.