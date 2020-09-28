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Рособрнадзор обсудит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз

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Рособрнадзор получил предложения отказаться от обязательной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) всеми выпускниками школ и оставить экзамены только для абитуриентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства. Руководитель Рособрнадзора Азор Музаев заявил, что все полученные предложения будут «анализироваться и обсуждаться».

В пресс-службе рассказали, что Рособрнадзор получит предложения по организации видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов и оборудованию пунктов кондиционерами. Поступили предложения увеличить время экзаменов по отдельным предметам. В Рособрнадзоре рассказали, что с 2021 г. ЕГЭ по биологии будет проходить на 20 минут дольше.

В 2020 г. период проведения ЕГЭ несколько раз переносился из-за пандемии коронавируса. Экзамены прошли с 3 по 25 июля, затем с 3 по 8 августа. Из-за пандемии правительство разрешило сдавать экзамены только тем школьникам, которые планируют поступать в вузы, остальные получили дипломы без сдачи экзаменов. Согласно закону, выпускники 11 классов должны сдать ЕГЭ для получения диплома о среднем общем образовании. Обязательными предметами ЕГЭ являются русский язык и математика. Основной госэкзамен (ОГЭ) для учеников 9 классов был отменен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных