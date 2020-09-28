Рособрнадзор обсудит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз

В 2020 г. период проведения ЕГЭ несколько раз переносился из-за пандемии коронавируса. Экзамены прошли с 3 по 25 июля, затем с 3 по 8 августа. Из-за пандемии правительство разрешило сдавать экзамены только тем школьникам, которые планируют поступать в вузы, остальные получили дипломы без сдачи экзаменов. Согласно закону, выпускники 11 классов должны сдать ЕГЭ для получения диплома о среднем общем образовании. Обязательными предметами ЕГЭ являются русский язык и математика. Основной госэкзамен (ОГЭ) для учеников 9 классов был отменен.