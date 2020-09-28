Умер основатель Московской Хельсинской группы Юрий Орлов
На 97-м году жизни скончался основатель Московской Хельсинской группы Юрий Орлов, сообщается на сайте МХГ.
«27 сентября 2020 года Юрий Федорович Орлов, основатель и первый председатель Московской Хельсинкской группы, ушел от нас на 97-м году жизни», — говорится в сообщении.
Юрий Орлов — физик и правозащитник, участник диссидентского движения. В 1976 г. было объявлено о создании МХГ во главе с Орловым. Спустя два года правозащитник был приговорен к семи годам лагерей строгого режима и пяти годам ссылки за антисоветскую агитацию и пропаганду. В его защиту была организована широкая международная кампания с участием выдающихся ученых и общественных деятелей из США и Западной Европы. В 1979 г. Международная лига прав человека наградила Орлова премией.
В 1986 г. правозащитник был выслан в США и лишен советского гражданства. За границей участвовал в работе совещаний по безопасности и сотрудничеству в Европе, проводил кампании в защиту советских политзаключенных.