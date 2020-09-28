Умер основатель Московской Хельсинской группы Юрий Орлов

Юрий Орлов — физик и правозащитник, участник диссидентского движения. В 1976 г. было объявлено о создании МХГ во главе с Орловым. Спустя два года правозащитник был приговорен к семи годам лагерей строгого режима и пяти годам ссылки за антисоветскую агитацию и пропаганду. В его защиту была организована широкая международная кампания с участием выдающихся ученых и общественных деятелей из США и Западной Европы. В 1979 г. Международная лига прав человека наградила Орлова премией.