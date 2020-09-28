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Умер основатель Московской Хельсинской группы Юрий Орлов

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На 97-м году жизни скончался основатель Московской Хельсинской группы Юрий Орлов, сообщается на сайте МХГ.

«27 сентября 2020 года Юрий Федорович Орлов, основатель и первый председатель Московской Хельсинкской группы, ушел от нас на 97-м году жизни», — говорится в сообщении.

Юрий Орлов — физик и правозащитник, участник диссидентского движения. В 1976 г. было объявлено о создании МХГ во главе с Орловым. Спустя два года правозащитник был приговорен к семи годам лагерей строгого режима и пяти годам ссылки за антисоветскую агитацию и пропаганду. В его защиту была организована широкая международная кампания с участием выдающихся ученых и общественных деятелей из США и Западной Европы. В 1979 г. Международная лига прав человека наградила Орлова премией.

В 1986 г. правозащитник был выслан в США и лишен советского гражданства. За границей участвовал в работе совещаний по безопасности и сотрудничеству в Европе, проводил кампании в защиту советских политзаключенных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных