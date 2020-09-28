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Около 20% россиян считают, что женщины не должны работать

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Почти пятая часть россиян заявила, что женщины не должны работать. Такой результат показал опрос исследовательского холдинга «Ромир» и международного сообщества исследовательских компаний GlobalNR. Опрос проводился в десяти странах, в нем приняли участие более 7100 человек из разных социально-экономических групп.

По данным исследователей, 18% россиян считают, что женщины не должны работать. При этом полностью с этим утверждением согласны 7% россиян, 11% согласны с этим утверждением в некоторой степени. 24% респондентов в России относятся к вопросу нейтрально, 34% в некоторой степени не согласны с ним и 24% полностью не согласны.

В целом в мире 8% опрошенных полностью согласны, что женщины не должны работать. Согласны с этой позицией «в некоторой степени» еще 8% респондентов. Чаще всего о том, что женщина не должна работать заявляли жители Индии: 26% полностью согласны, 19% — в некоторой степени. Россия занимает второе место по доле одобряющих мнение, что женщина не должна работать. За Россией в рейтинге идут Италия — 16%, США — 13%, Великобритания — 11%, Таиланд — 10%, Германия — 9%, Южная Корея и Китай — по 6%, Бразилия — 4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных