Около 20% россиян считают, что женщины не должны работать

В целом в мире 8% опрошенных полностью согласны, что женщины не должны работать. Согласны с этой позицией «в некоторой степени» еще 8% респондентов. Чаще всего о том, что женщина не должна работать заявляли жители Индии: 26% полностью согласны, 19% — в некоторой степени. Россия занимает второе место по доле одобряющих мнение, что женщина не должна работать. За Россией в рейтинге идут Италия — 16%, США — 13%, Великобритания — 11%, Таиланд — 10%, Германия — 9%, Южная Корея и Китай — по 6%, Бразилия — 4%.