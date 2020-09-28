Умер сценарист «Звезды пленительного счастья» Олег Осетинский

Осетинский автор сценариев следующих фильмов: «Звезда пленительного счастья» (1975), «Взлет» (1979), «Михайло Ломоносов» (1986) и ряда других. Он также известен как режиссер-документалист таких фильмов как «Кмара или Розы по-грузински» (2003) и «Золото Грузии» (2009), «Веня, или как пьют и умирают в России». Он написал несколько книг, в том числе «Чудное мгновение», «Песнь о Витьке-дураке или Роман Ролан».