Музыкант Юрий Башмет заразился коронавирусом
Народный артист СССР, дирижер и альтист Юрий Башмет заразился коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Русского концертного агентства.
«У маэстро Башмета подтверждена коронавирусная инфекция. На данный момент Юрий Абрамович проходит лечение и чувствует себя хорошо, он с нетерпением ждет момента, когда снова сможет выйти на сцену и встретиться с любимой публикой», — сказал собеседник агентства.
Ранее Башмет и Русское концертное агентство запустили программу поддержки музыкантов и композиторов, пострадавших из-за приостановки концертов в связи с пандемией коронавируса. В связи с болезнью музыканта на концертах турне Всероссийского юношеского симфонического оркестра по городам России за дирижерским пультом его заменит эквадорец Фредди Кадена, добавили в агентстве.
В России, по данным на 28 сентября, выявлено более 1,2 млн заразившихся коронавирусом, 945 920 человек выздоровело, 20 385 умерли. За день в стране зафиксировано 8135 новых случаев коронавируса.