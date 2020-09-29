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Музыкант Юрий Башмет заразился коронавирусом

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Народный артист СССР, дирижер и альтист Юрий Башмет заразился коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Русского концертного агентства.

«У маэстро Башмета подтверждена коронавирусная инфекция. На данный момент Юрий Абрамович проходит лечение и чувствует себя хорошо, он с нетерпением ждет момента, когда снова сможет выйти на сцену и встретиться с любимой публикой», — сказал собеседник агентства.

Ранее Башмет и Русское концертное агентство запустили программу поддержки музыкантов и композиторов, пострадавших из-за приостановки концертов в связи с пандемией коронавируса. В связи с болезнью музыканта на концертах турне Всероссийского юношеского симфонического оркестра по городам России за дирижерским пультом его заменит эквадорец Фредди Кадена, добавили в агентстве.

В России, по данным на 28 сентября, выявлено более 1,2 млн заразившихся коронавирусом, 945 920 человек выздоровело, 20 385 умерли. За день в стране зафиксировано 8135 новых случаев коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных